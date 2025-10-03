　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捲台南將軍光電弊案！三地集團總裁鍾嘉村2000萬交保理由曝光

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲三地集團總裁鍾嘉村。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞、鄒鎮宇／高雄報導

台南將軍光電弊案延燒，橋頭地檢署昨（2日）起訴前台南市議長郭信良及三地集團總裁鍾嘉村等4人。不料，鍾嘉村又遭高雄地檢署鎖定，懷疑其公司涉及《證交法》不法操作，昨日同步搜索三地集團並帶回多名董事及開陽集團董事長蔡宗融，偵訊後依違反證交法、背信罪聲押，今(3)日下午4時30分法院開羈押庭審理，裁定鍾嘉村以2000萬元交保。

法院表示，被告鍾嘉村雖否認部分犯行，然有卷內相關證據佐證，足認其犯罪嫌疑重大。

另有相當理由認被告鍾嘉村有湮滅證據之虞，惟鍾嘉村若以新台幣2000萬元具保，當足以替代羈押處分之執行，而無羈押之必要。倘覓保無著，則無擔保將予以羇押。

另外，被告蔡宗融否認部分犯罪事實，然有卷內相關證據佐證，足認其犯罪嫌疑重大。惟卷內尚無事證足認其有串共犯、證人之虞，尚無羇押之原因，被告蔡宗融請回。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲▼三地集團總裁鍾嘉村以2000萬元交保。（圖／民眾提供）

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

回顧此案，檢調追查台南將軍一處大型光電廠開發案，發現三地集團及相關業者疑似透過不當手段爭取行政便利與土地開發利益，郭信良等人涉嫌從中協助，昨日偵結起訴。

不料，昨日鍾嘉村又被調查局人員盯上，高雄地檢署懷疑三地集團涉及《證交法》不法操作，此案件是開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發，檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案，複訊後將兩人後依違反證交法、背信等罪嫌聲，法院審理後裁定鍾嘉村以2000萬元交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「J女郎」江語晨離婚了！揭婚變原因
快訊／中信兄弟2比0擊退台鋼　直接晉級台灣大賽
高中生假扮「鏟子超人」詐騙爽賺2萬2！　教育局回應了
樂天零死角女神赴花蓮　曝「災民喝雨水寫遺囑」惹鼻酸
蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

捲台南將軍光電弊案！三地集團總裁鍾嘉村2000萬交保理由曝光

獨／靈修男揹債慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

黑心肉商工業雙氧水漂白「病變豬大腸」2噸竄全台　負責人50萬交保

回家發現手裡握著「公投票」被移送　檢察官不起訴台中男

快訊／蘆洲便當店驚傳氣爆！　7人送醫

獨／心靈療癒死亡日記曝！目擊學員還原詭異現場...課程收費20萬

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

蘆洲氣爆「恐怖3秒影片」殘骸炸出7傷！　路人正面被噴全身

林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

捲台南將軍光電弊案！三地集團總裁鍾嘉村2000萬交保理由曝光

獨／靈修男揹債慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

黑心肉商工業雙氧水漂白「病變豬大腸」2噸竄全台　負責人50萬交保

回家發現手裡握著「公投票」被移送　檢察官不起訴台中男

快訊／蘆洲便當店驚傳氣爆！　7人送醫

獨／心靈療癒死亡日記曝！目擊學員還原詭異現場...課程收費20萬

長榮航桃園-達拉斯航線今首航　全新787-9三艙等首進軍北美航線

IU仙氣飄飄奪視后　CHAUMET勝利耳環見證光榮時刻

本周5連勝追平整個8月！鋒總：學會在壓力下比賽是過程

薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

台中新任土地公出爐　亞昕集團手握逾2萬坪地

悍將聽牌！林莛淯延長賽致勝犧飛　二軍總冠軍賽2比1擊敗雄鷹

確定年度第3！樂天桃猿7比3擊退統一　挑戰賽雙方再度交鋒

超正3女兵休假衝花蓮當「鏟子超人」　軍服美照1.4萬人朝聖

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

「J女郎」江語晨離婚了！　嫁外籍機師9年...揭婚變原因：長年不在家

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

社會熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

即／三地集團總裁鍾嘉村上午被起訴　又涉他案遭搜索

40歲媽與10歲女家中雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

即／蘆洲便當店氣爆！7人受傷送醫

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

更多熱門

相關新聞

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金即時關懷職災勞工

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金即時關懷職災勞工

台南市勞工局持續關懷職災勞工，協助家庭度過困境，3日勞工局長王鑫基偕同多個工會代表，前往東區、南區、北區、七股及麻豆等地，逐一探視5位職災勞工，並致贈慰問金合計10萬元，盼能即時減輕經濟壓力，協助勞工家庭重建信心。

即／鍾嘉村另涉證交法遭聲押　法院裁定2000萬交保

即／鍾嘉村另涉證交法遭聲押　法院裁定2000萬交保

即／台南箍察橋驚傳男子落水　警消搜救中

即／台南箍察橋驚傳男子落水　警消搜救中

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化要求公佈事故與犯罪熱點

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化要求公佈事故與犯罪熱點

台南40歲男駕車撞上分隔島所幸無人傷亡、無酒駕

台南40歲男駕車撞上分隔島所幸無人傷亡、無酒駕

關鍵字：

台南高雄光電涉案檢調

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面