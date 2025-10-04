彭博：中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

▲川普稍早表示，本月將在南韓與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

彭博資訊（Bloomberg）3日獨家報導指出，中國正向美國川普政府施壓，要求放寬對中資在美交易的國安限制，並提出一項可能翻轉雙方過去十年政策走向的投資方案。知情人士透露，中方甚至拋出規模高達1兆美元（約新台幣30.7兆元）的投資數字，藉此爭取美方讓步。

馬德里會談拋巨額投資

這些提案是在9月於西班牙馬德里（Madrid）舉行的中美貿易會談中提出。除了巨額投資，中國談判代表還希望美方降低中國在美設廠所需進口原料的關稅。雙方當時也達成一項框架協議，允許TikTok繼續在美國營運，儘管美國國會議員對國安問題多有質疑。

知情人士指出，中方今年稍早就曾提出「1兆美元」的數字，但如今談判桌上的投資規模與安排仍未明朗。

中方要求觸及台灣紅線

報導指出，中方的提案不只涉及投資，還包括要求美國調整數十年來的對台立場，此舉勢必觸碰華府紅線，也突顯這波談判與川普第一任期的差異。當時焦點在於中國購買美國出口產品，如今則轉向中國在美投資，而這一領域需經過嚴格的國安審查。

白宮迴避細節 北京保持低調

白宮發言人對談判細節並未正面回應，只強調川普政府當前重點是確保中國履行現有承諾，顯然是指川普第一任期簽署的「第一階段協議」。該官員補充，美方會持續與北京接觸，目標是為美國企業、農民與勞工創造公平環境。

北京商務部因十一假期暫未回應，中國駐美大使館則呼籲美方「落實兩國元首通話中達成的重要共識」。

川普強調「大交易」 投資模式未定

川普稍早表示，本月將在南韓與中國國家主席習近平會面，但美方是否接受中方提案仍是未知數。有知情人士透露，美方尚未完全排除任何選項，不過中國究竟會承諾多少投資，以及具體架構仍存疑。外界推測，TikTok在美營運的「美方控股」模式，可能成為參考方案。

川普一再強調，要透過確保巨額投資流入美國，來重塑美國與中國及全球的經濟關係。他聲稱，自今年1月上任以來，美國已吸引17兆美元投資承諾，並直言與中國的首要任務是「一筆更重要的大交易」。

恐遇地方阻力 國會警告風險

若中國真的投資1兆美元，其規模將遠超歐盟（6000億美元）、日本（5500億美元）與南韓（3500億美元）的承諾。但不同於日韓採取共同基金等安排，中國的投資模式尚未確定。

然而，相關協議恐面臨重大阻力。近年來愈來愈多美國州政府自行對中國投資祭出限制。美國國會對中委員會主席、共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）更直言，中國「長期在協議上欺騙美國」，警告不可鬆綁投資限制。

川普前副國安顧問博明（Matt Pottinger）也批評，若美方接受大規模中資流入，等同「美國淪為中國『一帶一路』的最終目的地」。