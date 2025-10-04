吹牛老爹運送賣淫罪成立　判關4年2個月！庭上落淚向前女友道歉

▲ 吹牛老爹被判處逾4年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國55歲饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）因涉及運送他人賣淫相關指控，3日在紐約曼哈頓聯邦法院被判處逾4年有期徒刑。他在宣判過程中保持冷靜，但在向法官發表最後陳述時數度哽咽落淚，其辯護律師艾格尼費洛（Marc Agnifilo）宣布將提出上訴。

綜合ABC及《路透》等外媒，吹牛老爹因安排付費男伴跨州陪伴女友，參與毒品助興的性愛表演被定罪，聯邦法官蘇布拉曼尼安（Arun Subramanian）3日宣判50個月刑期。由於他自去年9月被捕後關押於布魯克林大都會拘留中心，扣除羈押期間，他可能在3年內獲釋。

吹牛老爹原先面臨最高20年刑期，但陪審團就更嚴重的勒索及人口販賣罪名宣判無罪，這些罪名本可讓他面臨終身監禁。檢方指控他使用暴力和威脅手段，強迫2名前女友參與這些被稱為「怪胎派對」（Freak Offs）的活動。

他在法庭上向歌手前女友凱西．溫德拉（Cassandra Ventura）哽咽說道，「我想親自向溫德拉道歉，為我對她造成的所有精神和身體上的傷害」，並對另一名化名「珍」的女性表示，「我不是有意傷害妳，很抱歉把妳捲進爛攤子。」

法官蘇布拉曼尼安駁斥辯方將這起事件描述為親密關係間合意行為的說法，「這是一種征服，令溫德拉和珍都萌生輕生念頭。」吹牛老爹18歲的女兒潔西（Jessie Combs）則在法庭上含淚為父親求情，「我們不是要為他的錯誤找藉口，但法官大人，他仍是我們的父親。」