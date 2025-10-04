Cybertruck陷火海！奪命設計釀3死　家屬怒告：特斯拉知情不修

▲死者家屬認為Cybertruck車輛設計存在致命缺陷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州2024年發生一起特斯拉Cybertruck車禍意外，當時車輛高速衝撞路樹後起火，造成車上4人中有3人不幸身亡。死者家屬認為Cybertruck車輛設計存在致命缺陷，讓原本可能倖存的車禍變成奪命火災，因此向特斯拉提出告訴，而這也是本週針對特斯拉提出的第二起訴訟。

根據《衛報》報導，20歲罹難者尼爾森（Jack Nelson）的父母指控，特斯拉明知車輛門鎖設計有問題，卻多年未修正，導致乘客被困在烈焰與濃煙中，最終失去生命，「這起案件起因於Cybertruck的設計缺陷，將一場可存活的車禍變成致命火災。」

同一天，19歲罹難者克莉絲塔．塚原（Krysta Tsukahara）的父母也提出類似訴訟。加州公路巡警（California Highway Patrol）報告指出，這起車禍發生在2024年11月27日凌晨3時過後，當時塚原與尼爾森、另一名乘客及駕駛坐在Cybertruck上，結果車輛高速撞上一棵大樹後起火。

由於電動門系統失效，乘客被鎖在車內無法脫困，駕駛同樣喪生，僅有一名乘客在救難人員擊破車窗後獲救。

A fatal crash involving a Tesla Cybertruck occurred early Wednesday in Piedmont, California, resulting in three deaths and one serious injury. The accident happened around 3:08 a.m. when the Cybertruck mounted a curb, struck a cement wall, and became wedged between the wall and a… pic.twitter.com/31CF7q1rGb — Race (@TheRealRacee) November 28, 2024

尼爾森父母陶德（Todd）與史丹妮（Stannye Nelson）透過聲明表示，車上4名年輕人是情同手足的好友，正準備在人生中大展身手，如今卻因特斯拉「不安全的設計」而失去性命，「他們的離去讓所有認識他們的人深受打擊。」

特斯拉目前尚未作出回應。

就在尼爾森的父母提告之際，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）才剛對特斯拉展開調查，焦點正是Cybertruck隱藏式電動門把的安全性。有駕駛投訴，車輛熄火後無法打開後座車門帶孩子下車，甚至有人被迫擊破車窗才能救人。

尼爾森家屬在訴狀中指出，「車門的機械備用開關其實藏在門板下方置物袋的襯裏內部——沒有標示、沒有說明，在火災與濃煙中根本不可能找到或使用。結果Cybertruck的設計讓傑克和其他乘客毫無逃生機會。」

事實上，特斯拉已多次面臨安全爭議。佛羅里達州陪審團今年8月才裁定，特斯拉必須賠償一名22歲女子家屬2.43億美元（約新台幣79億元），該女子是在一台啟用自動駕駛（Autopilot）的特斯拉車輛事故中身亡。