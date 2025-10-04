慶建國250年！川普紀念銀幣設計曝　經典「遇刺畫面」也上了

▲銀幣其中一面描繪川普去年遭遇刺殺未遂後振臂高呼的經典畫面。（圖／翻攝自X／@TreasurerBeach）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長比奇（Brandon Beach）證實，為慶祝美國建國250週年，官方確實規劃推出印有總統川普（Donald Trump）肖像的紀念銀幣，目前已有設計草案，並強調「這不是假新聞」。

根據《紐約郵報》報導，比奇在社群平台X發文指出，這批銀幣的設計圖樣是為了美國250歲生日及現任總統川普所打造，並表示將在政府結束停擺後公布更多細節。

根據設計草案，一面呈現川普肖像，搭配「In God We Trust」及「1776-2026」字樣；另一面則描繪他去年遭遇刺殺未遂後振臂高呼的經典畫面，搭配文字「FIGHT．FIGHT．FIGHT」。

當被問及川普是否看過這枚紀念幣設計時，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，「我不確定他是否已經看過，但我相信他會喜歡。」

▲▼美國財政部長證實，為慶祝美國建國250週年，官方確實規劃推出印有川普肖像的紀念銀幣。（圖／翻攝自X／@TreasurerBeach）



不過，美國聯邦法律規定，尚在世的總統不得出現在貨幣上。根據美國國會先前針對總統金幣系列的立法，規定在任或離任後尚未過世兩年的總統肖像不得鑄造於硬幣上。此外，2020年通過的《流通收藏硬幣重新設計法案》也明定，紀念幣反面設計不得出現任何生者或死者的頭像與半身像。

對此，財政部強調，川普銀幣設計仍屬草案，尚未定案。財政部發言人表示，「儘管政府遭激進左派迫使關閉，但在川普總統歷史性領導下，美國正以更強盛與繁榮的姿態邁向建國250週年。」

發言人指出，「最終設計尚未確定，但目前草圖反映了美國在逆境中堅定不移的民主精神，我們很快將公布更多消息。」

回顧歷史，1926年時任總統柯立芝（Calvin Coolidge）是唯一一位在任期間出現在美國硬幣上的總統，當年是為了紀念建國150週年所鑄造的半美元紀念幣。

目前尚不清楚美國是否會在明年重新設計半美元與25分硬幣，也未透露川普紀念幣將採用銀色、金色或是哪一種尺寸。