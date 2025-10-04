台海若開戰「首重撤僑」　菲參謀長：美軍基地將成中繼站

▲菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

面對可能升溫的台海局勢，菲律賓軍方已啟動撤僑應變規劃。參謀總長布勞納3日強調，倘若區域發生衝突，撤離約20萬在台菲僑將是首要任務，並透露呂宋島北部開放給美軍使用的軍事基地，將扮演中繼站的重要角色。

台海若爆發衝突 軍方優先任務為撤僑

根據《中央社》報導，布勞納（Romeo Brawner Jr.）在出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）座談時指出，若台灣發生重大變局，菲律賓武裝部隊將第一時間撤離當地菲國公民。他表示，由於在台僑民數量龐大，無法一次全部運送回馬尼拉，因此計劃分批撤離，先將僑民安置於呂宋北部的軍事基地，再分階段載運返國。

這些軍事基地正是美菲「加強國防合作協議」（EDCA）架構下的設施，目前共有9座EDCA基地分布全菲，其中3座位於接近台灣的呂宋島北部，其餘則大多面向南海。

菲國可能協助他國撤僑 與中合作未排除

針對是否接受中國協助撤僑，布勞納回應稱，出於人道與保護生命的原則，菲國會盡可能與更多國家合作，不排除各種可能性。他並補充，由於地理位置接近台灣，菲律賓也可協助其他國家接收自台撤離的民眾。

布勞納強調，目前所討論的撤僑方案仍屬「緊急預案」，但軍方有責任為各種情境做好準備。他直言：「我們不希望戰爭發生，但我們不能排除它的可能。」

提前部署防禦 無人機戰爭成重點

談及潛在的軍事衝突，布勞納表示，從俄烏戰爭與以哈衝突的實例可見，無人機已成現代戰場的主流武器。因此菲國軍方正積極部署相關防禦措施，提前強化應對能力。

他強調，建立有效的嚇阻態勢是當務之急，除了持續推動軍事現代化計畫外，菲律賓也正積極與理念相近的國家深化合作。

小馬可仕：台海戰火一旦延燒 菲律賓難以置身事外

事實上，菲國政府對台海問題已有高度警覺。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年8月訪問印度時便坦言，若中國與台灣爆發衝突，菲律賓勢必被捲入，「我們將不得不進入台灣，把我國人民帶回家。」

從小馬可仕到布勞納的接連表態，皆顯示菲律賓政府在地緣政治緊張升高之際，正積極為各種危機情境提前布局，尤其是針對僑民安全、區域軍事合作與國土防衛能力進行多面向準備。