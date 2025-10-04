彰化猴沒戴安全帽「硬鑽1米寬車縫」連撞2車噴飛　慘吞2張罰單

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉彰員路日前發生驚險交通事故！33歲邱姓男騎士返家時，沒戴安全帽、為了搶快，竟從車縫中鑽行，不慎擦撞到正在停等紅燈的自小客車，隨後又失控波及對向另一部車輛，騎士手腳多處擦挫傷送醫，所幸無生命危險。警方到場處理後，除釐清事故原因，也針對騎士違規行為依法開罰。

依據警方初步調查，這起事件發生在9月24日下午5時左右，地點位於花壇鄉彰員路一段391巷口前。當時邱男騎乘機車正要返家，行經該路段時，試圖從車陣縫隙中超車，機車先擦撞到同向一部自小客車，隨後車輛失控，再撞上對向車道的另一部自小客車，人車倒地。

事故發生後，受害車主將行車記錄器影像上傳網路，引發網友討論。從曝光的畫面中可見，邱姓騎士未戴安全帽，從路中突然竄出，在超車過程中撞到一旁黑色轎車，又失去平衡撞上前方白色車輛。

警方到場後，對相關當事人進行酒測，數值均為零，邱姓騎士手腳多處擦挫傷，坐在大馬路上，由救護車送醫治療，幸無生命危險。車輛損壞部分，包括機車車殼擦傷、一部自小客左後視鏡毀損，另一部自小客左側葉子板及保險桿也有擦傷。

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

詳細肇事原因尚待釐清中，但警方已針對「違規超車」行為，依《道路交通管理處罰條例》第47條，處以幣1200元以上2400元以下罰鍰；另因「未戴安全帽」，再開罰500元。警方也提醒用路人，行車時應保持安全距離，切勿貪快鑽縫，以免發生意外，害人又害己。

