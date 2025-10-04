　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化猴沒戴安全帽「硬鑽1米寬車縫」連撞2車噴飛　慘吞2張罰單

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉彰員路日前發生驚險交通事故！33歲邱姓男騎士返家時，沒戴安全帽、為了搶快，竟從車縫中鑽行，不慎擦撞到正在停等紅燈的自小客車，隨後又失控波及對向另一部車輛，騎士手腳多處擦挫傷送醫，所幸無生命危險。警方到場處理後，除釐清事故原因，也針對騎士違規行為依法開罰。

依據警方初步調查，這起事件發生在9月24日下午5時左右，地點位於花壇鄉彰員路一段391巷口前。當時邱男騎乘機車正要返家，行經該路段時，試圖從車陣縫隙中超車，機車先擦撞到同向一部自小客車，隨後車輛失控，再撞上對向車道的另一部自小客車，人車倒地。

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／民眾提供）

事故發生後，受害車主將行車記錄器影像上傳網路，引發網友討論。從曝光的畫面中可見，邱姓騎士未戴安全帽，從路中突然竄出，在超車過程中撞到一旁黑色轎車，又失去平衡撞上前方白色車輛。

警方到場後，對相關當事人進行酒測，數值均為零，邱姓騎士手腳多處擦挫傷，坐在大馬路上，由救護車送醫治療，幸無生命危險。車輛損壞部分，包括機車車殼擦傷、一部自小客左後視鏡毀損，另一部自小客左側葉子板及保險桿也有擦傷。

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

詳細肇事原因尚待釐清中，但警方已針對「違規超車」行為，依《道路交通管理處罰條例》第47條，處以幣1200元以上2400元以下罰鍰；另因「未戴安全帽」，再開罰500元。警方也提醒用路人，行車時應保持安全距離，切勿貪快鑽縫，以免發生意外，害人又害己。

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

▲彰化男超車鑽車縫撞2車倒地受傷送醫。（圖／翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中職季後賽對戰組合出爐！　完整賽程曝
一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人曝「1自救法」
吹牛老爹遭判關4年2個月！　庭上落淚
金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面
苗栗倉庫驚見一堆白骨　「確定是人類」
救災後衣服最好丟掉？　醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

旗津夜泳突身體不適！婦衝派出所竟暈倒　警即時助送醫

小學狼師猥褻3人！乳頭貼OK繃　女童淚：他再當導師就「跳下去」

中秋連假來了！治安中壢警擴大臨檢KTV　裸背妹受檢超吸睛

公告禁止性交易仍被抄　代班店員「聽不懂越南語」獲無罪

廢棄倉庫驚見一堆白骨「確定是人類的」　DNA鑑定確認身分

彰化猴沒戴安全帽「硬鑽1米寬車縫」連撞2車噴飛　慘吞2張罰單

飆仔慘了！AI警勤上路助查註銷偽造車牌　潮州警1個月查獲27起

便當店氣爆釀7傷！廢墟中搬出傷者過程全被錄　勇警正面曝光

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

旗津夜泳突身體不適！婦衝派出所竟暈倒　警即時助送醫

小學狼師猥褻3人！乳頭貼OK繃　女童淚：他再當導師就「跳下去」

中秋連假來了！治安中壢警擴大臨檢KTV　裸背妹受檢超吸睛

公告禁止性交易仍被抄　代班店員「聽不懂越南語」獲無罪

廢棄倉庫驚見一堆白骨「確定是人類的」　DNA鑑定確認身分

彰化猴沒戴安全帽「硬鑽1米寬車縫」連撞2車噴飛　慘吞2張罰單

飆仔慘了！AI警勤上路助查註銷偽造車牌　潮州警1個月查獲27起

便當店氣爆釀7傷！廢墟中搬出傷者過程全被錄　勇警正面曝光

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

每半年查一次軍公教？陸委會澄清：只有新任或職務異動時才需配合

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

社會熱門新聞

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

更多熱門

相關新聞

不二坊中秋人龍再現　鏟子超人：比救災還累

不二坊中秋人龍再現　鏟子超人：比救災還累

越接近中秋，彰化名店不二坊的蛋黃酥就越難買！今天（3日）開始連續四天開放現場排隊，清晨5點多就爆發散客與代購業者的激烈爭吵，有高雄民眾昨晚10點就來排隊，沒想到半夜發現有代購業者用13張椅子佔位，引發不滿，讓這場年度蛋黃酥大戰火藥味十足，代購價已喊到2000元，現場還出現剛從花蓮救災回來的「鏟子超人」阿伯也來排隊，還說比救災還累。

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推金馬聯名搶攻台灣設計力

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推金馬聯名搶攻台灣設計力

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

偷香油錢失風　男認罪又翻供：借打火機

偷香油錢失風　男認罪又翻供：借打火機

地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手

地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手

關鍵字：

彰化彰員路超車鑽車縫安全帽道交條例

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面