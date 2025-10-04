國1田尾路段聯結車、5小車撞一堆！13人受傷　混亂現場畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

秋節連假首日國道不平靜！今（4）日上午國1南下彰化田尾段驚傳嚴重連環追撞事故！聯結車與5輛自小客車在217K處發生碰撞，現場一片混亂，其中4台小客車嚴重變形，鈑金凹陷、車頭車身均受損。這起事故共造成13人受到輕傷送醫，詳細事故原因仍有待國道警方進一步調查。

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

這起事故發生在上午11時03分，國道一號南下217K處，靠近彰化田尾路段。現場共有6輛車發生追撞，包括一輛聯結車及白色小客車、黑色休旅車、黑色休旅車、白色休旅車、紅色小客車等6輛自小客，從路過民眾拍下的畫面可以看到，多輛小客車的車頭和車身因撞擊嚴重凹陷，零件散落一地，情況相當慘烈，可見當時撞擊力道之大。

國道警方與消防單位在接獲通報後，立即啟動緊急救援機制。現場由埔心分隊隊員梁宏彬負責指揮搶救，總共出動了埔鹽，埔心及溪湖分隊3輛救護車及6名消防人員。救援人員在11時21分抵達現場，火速將其中9名傷者送醫，所幸皆輕傷無生命危險。

這起連環追撞事故也一度造成該路段車流回堵，影響用路人行程。國道警察也特別呼籲，行經國道時務必保持安全距離，注意前方車況，以避免類似追撞事故發生，確保行車安全。