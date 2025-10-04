　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國1田尾路段聯結車、5小車撞一堆！13人受傷　混亂現場畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

秋節連假首日國道不平靜！今（4）日上午國1南下彰化田尾段驚傳嚴重連環追撞事故！聯結車與5輛自小客車在217K處發生碰撞，現場一片混亂，其中4台小客車嚴重變形，鈑金凹陷、車頭車身均受損。這起事故共造成13人受到輕傷送醫，詳細事故原因仍有待國道警方進一步調查。

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

這起事故發生在上午11時03分，國道一號南下217K處，靠近彰化田尾路段。現場共有6輛車發生追撞，包括一輛聯結車及白色小客車、黑色休旅車、黑色休旅車、白色休旅車、紅色小客車等6輛自小客，從路過民眾拍下的畫面可以看到，多輛小客車的車頭和車身因撞擊嚴重凹陷，零件散落一地，情況相當慘烈，可見當時撞擊力道之大。

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

國道警方與消防單位在接獲通報後，立即啟動緊急救援機制。現場由埔心分隊隊員梁宏彬負責指揮搶救，總共出動了埔鹽，埔心及溪湖分隊3輛救護車及6名消防人員。救援人員在11時21分抵達現場，火速將其中9名傷者送醫，所幸皆輕傷無生命危險。

這起連環追撞事故也一度造成該路段車流回堵，影響用路人行程。國道警察也特別呼籲，行經國道時務必保持安全距離，注意前方車況，以避免類似追撞事故發生，確保行車安全。

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

▲國道南下217K發生6車追撞釀13傷。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／花蓮吉安黃昏市場旁大火！　恐怖黑煙數公里外可見
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理　號召更多超人們齊救災

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

中秋連假屏東監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

台南惡賊準備「超大號袋子」搜刮娃娃機　A走22萬元商品

國1田尾路段聯結車、5小車撞一堆！13人受傷　混亂現場畫面曝

光復最美印記！台中環保局助清淤　救災泥車「被留言」暖哭眾人

警轟10多槍抓槍砲犯！他逃7天終落網　長腿妹坐地被逮畫面曝

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理　號召更多超人們齊救災

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

中秋連假屏東監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

台南惡賊準備「超大號袋子」搜刮娃娃機　A走22萬元商品

國1田尾路段聯結車、5小車撞一堆！13人受傷　混亂現場畫面曝

光復最美印記！台中環保局助清淤　救災泥車「被留言」暖哭眾人

警轟10多槍抓槍砲犯！他逃7天終落網　長腿妹坐地被逮畫面曝

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

雙十晚會重磅卡司　胡瓜.白冰冰.陽帆.葉璦菱同台拚場

桃猿連3年闖季後賽！教頭：不要跟去年一樣　洋將第3人待抉擇

【絲滑開溜？】國道撞車尾秒肇逃落跑！ 前車看傻：連車牌都不要了

社會熱門新聞

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

苗栗遭刺女童一度氣血胸命危　最新狀況曝

更多熱門

相關新聞

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，今(4日)是災後第12天，上萬名「鏟子超人」主動加入救災，成為台灣最美風景。身為馬太鞍部落阿美族人的前大聯盟選手曹錦輝，在第一時間也返鄉搶救家園，同時號召大家一同加入救災行列。

台中環保局救災泥車「被留言」暖哭眾人

台中環保局救災泥車「被留言」暖哭眾人

中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」湧光復

中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」湧光復

國道3起車禍釀回堵　下午再一波車潮「防9塞車熱點」

國道3起車禍釀回堵　下午再一波車潮「防9塞車熱點」

連假首日國1塞爆　中部路段釀13起追撞

連假首日國1塞爆　中部路段釀13起追撞

關鍵字：

影音彰化追撞受傷國道連環撞田尾

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面