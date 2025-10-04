　
社會焦點

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪溢流後，大批鏟子超人湧入光復車站協助救災，今（4）日起連續三天的中秋連假，光復車站一早就被人潮濟爆，截至中午12點，已突破2萬人湧入光復，台鐵預計今日人流應該會創下新高。大批超人們犧牲假期，包含國軍、縣府救災同仁也持續投入救災，目標就是希望協助災民溫暖過中秋。

▲▼ 中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災　感人畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲中秋連假大批志工湧入災區協助光復鄉救災、重建。（圖／記者陳宏瑞攝）

連假首日，今日一早大批志工與「鏟子超人」從全台各地持續湧入光復鄉協助復建，車站外人山人海，根據台鐵統計，截止今日中午12點出站人數多達2萬627人，預計今天人數會創新高。

▲▼ 中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災　感人畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災，預計今日人數將創新高。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災　感人畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，志工人潮瘋狂湧入，也傳出一些亂象，有許多志工抱怨現場調度混亂「有人力，卻找不到任務做」。對此，前進協調所總協調官季連成解釋，志工分為兩種，一種是願意接受分配的志工，今天安排30位人員引導志工接受分流，再分派到指定的村落，由村長調度，軍方指導。

▲▼ 中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災　感人畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災。（圖／記者陳宏瑞攝）

目前這類需求志工人數為3500人，但上午約有1330位接受派遣，季連成說，不接受分配，自行進入災區的志工，如果自行進入災區會面臨沒工作，只能在街道遊蕩。他提醒，年輕朋友很希望來災區服務，但復原有一定程序，每個階段需要的志工類型也不一樣，建議還是要經過分流作業，後續也會檢討改正分流任務。

▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）

▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）

另外，花蓮縣府為感謝各地志工的投入，則於中秋連假三天，每日上午7點至11點，在光復火車站出口，每日準備1萬5000份早午餐，供有需要的志工領取，盡全力避免自發性志工餐食不足狀況。現場將發放飯糰、麵包或飲料不等(視現場配給)，也提醒領取注意食用安全，勿隔餐食用。

▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）

▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）

10/03 全台詐欺最新數據

針對有18名國民黨立委呼籲停止未來的所有辯論，投入花蓮救災。國民黨秘書長黃健庭今（4日）下午2時邀集各候選人召開緊急協調會議。候選人張亞中表示，花蓮的災後重建，他們一定全力支持，這是社會責任。但同時，國民黨作為一個政黨，也需要透過政見會，讓黨員了解誰最有能力帶領國民黨走向未來。兩者並非對立、非此即彼。本黨的立委要求暫停辯論的意見，給予應有的尊重，但黨主席的電視辯論也不該暫停。國民黨如果做不到救災與民主兼顧，未來如何帶領台灣，衝破困境？

