賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪溢流後，大批鏟子超人湧入光復車站協助救災，今（4）日起連續三天的中秋連假，光復車站一早就被人潮濟爆，截至中午12點，已突破2萬人湧入光復，台鐵預計今日人流應該會創下新高。大批超人們犧牲假期，包含國軍、縣府救災同仁也持續投入救災，目標就是希望協助災民溫暖過中秋。

▲中秋連假大批志工湧入災區協助光復鄉救災、重建。（圖／記者陳宏瑞攝）

連假首日，今日一早大批志工與「鏟子超人」從全台各地持續湧入光復鄉協助復建，車站外人山人海，根據台鐵統計，截止今日中午12點出站人數多達2萬627人，預計今天人數會創新高。

▲▼中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災，預計今日人數將創新高。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，志工人潮瘋狂湧入，也傳出一些亂象，有許多志工抱怨現場調度混亂「有人力，卻找不到任務做」。對此，前進協調所總協調官季連成解釋，志工分為兩種，一種是願意接受分配的志工，今天安排30位人員引導志工接受分流，再分派到指定的村落，由村長調度，軍方指導。

▲破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災。（圖／記者陳宏瑞攝）

目前這類需求志工人數為3500人，但上午約有1330位接受派遣，季連成說，不接受分配，自行進入災區的志工，如果自行進入災區會面臨沒工作，只能在街道遊蕩。他提醒，年輕朋友很希望來災區服務，但復原有一定程序，每個階段需要的志工類型也不一樣，建議還是要經過分流作業，後續也會檢討改正分流任務。

▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）

另外，花蓮縣府為感謝各地志工的投入，則於中秋連假三天，每日上午7點至11點，在光復火車站出口，每日準備1萬5000份早午餐，供有需要的志工領取，盡全力避免自發性志工餐食不足狀況。現場將發放飯糰、麵包或飲料不等(視現場配給)，也提醒領取注意食用安全，勿隔餐食用。

▲志工湧入災區，花蓮縣府中秋連假每日準備1萬5,000份早餐。（圖／翻攝自花蓮縣政府）