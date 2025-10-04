酒後硬上好友弱智姐！襲胸性侵30分鐘　彰化淫狼這下慘了

▲彰化一名弱智女子遭弟弟友人襲胸指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

男子「阿明」利用與女子「小莉」家人熟識的關係，明知對方有心智缺陷，在她住處酒後亂性，強伸魔爪性侵長達30分鐘，導致小莉身心受創、飽受驚嚇，事後報警求助。阿明到案後坦承犯行，並與女方成立調解，法院審理終結，依對心智缺陷女子犯強制性交罪，判處其有期徒刑3年6個月。

根據判決書記載，被告「阿明」因為與被害女子「小莉」的弟弟是朋友，因此認識，明知道她是一名心智缺陷者，他卻在2024年11月間，騎機車前往其住處。

兩人於客廳飲酒後，阿明竟心生歹念，先徒手撫摸小莉的胸部進行猥褻，隨後更變本加厲，以手性侵時間長達約30分鐘，女孩事後報警，檢警單位也掌握了多項關鍵物證，包括被告的機車、道路監視器畫面翻拍照片、現場照片，以及甲女的身心障礙證明等等，阿明在檢警偵查及法院審理過程中，對於自己的犯行均坦承不諱。

法官審酌，阿明知道甲女為心智缺陷者，卻為滿足私慾，嚴重侵害女子的身心發展與人格尊嚴，行為本應嚴懲。然而，考量到被告犯後始終坦白認罪，深具悔意，且此前沒有妨害性自主的前科紀錄，並已依照她指定的方式達成賠償，顯示其犯後態度良好。因此，依《刑法》第59條酌量減輕其刑，判處3年6月徒刑。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。