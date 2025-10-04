連假首日「北部局部國道塞了」　上午防9地雷路段

▲國1南下湖口路段出現塞車。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李姿慧／台北報導

今天（4日）為中秋節連假首日，清晨6時起南下車流陸續湧現，且越晚越塞，目前國1楊梅到新竹、國3樹林到高原、國5南港到石碇等路段都出現塞車，高公局研判，今天上午國道有9處地雷，呼籲西部南下改中午後、國5傍晚後再出發。

中秋連假開跑，今天凌晨0時到5時免收費時段，國道平均交通量為9.6百萬車公里，為平日年平均4.0百萬車公里之2.4倍；另截至上午7時，交通量為16.4百萬車公里，預估今日全天交通量為118百萬車公里。

今天上午6時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向楊梅至新竹、國1南下王田到彰化系統，國3南向三鶯至龍潭、北向新店至南港系統，以及國5南向南港系統至石碇等路段，時速皆為20到30多公里。

高公局預判今日上午有9處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

今天國道疏導措施，包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。