　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋連假首日「國道10路段易塞」　國5恐連堵11小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明天國道將有10大易塞路段。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（4日）為中秋連假首日，國道預估交通量上看平常1.3倍，國道將有10大易塞路段，其中國5南下可能凌晨5時就會車多，下午4時才紓解，恐連塞11小時。

今日為中秋節連續假期前一天上班日，西部國道於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、三義至台中系統、路竹至岡山、高架汐止端至環北、北向桃園至五股、楠梓至高科；國3南向新店至土城，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為72.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天為中秋節連續假期首日，高公局預估，國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

明日各地天氣大多為多雲到晴，可能有大量返鄉及出遊車潮，高公局預判，明天國道有10大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

明天國道疏導措施包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及上午5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂
陸十一長假高速太塞了！民眾下車「跳廣場舞、打羽球」
台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億
快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人
陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應
快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是
快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　2000萬交保
台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光
快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求
獨／起底劉香軍老公網軍帝國！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

50嵐宣布古早味「麵茶系列」全面開賣　網友推薦點法！

中秋連假首日「國道10路段易塞」　國5恐連堵11小時

陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應：過程公平公正

台大男「騙裸聊偷拍300人」　校方要查：可撤銷畢業證書

快訊／台中美國學校食物中毒！多名學生狂吐救護中...教育局證實

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

50嵐宣布古早味「麵茶系列」全面開賣　網友推薦點法！

中秋連假首日「國道10路段易塞」　國5恐連堵11小時

陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應：過程公平公正

台大男「騙裸聊偷拍300人」　校方要查：可撤銷畢業證書

快訊／台中美國學校食物中毒！多名學生狂吐救護中...教育局證實

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

貨櫃船運美西1200美元低價超大客戶或網上才有　月中漲價難度高

兄弟中線都沒人「喊痛」　平野惠一點名許庭綸成長超預期

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

生活熱門新聞

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

快訊／路人闖軌道遭自強號撞死 「新營=後壁」單線通行延誤

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

更多熱門

相關新聞

中秋連假3縣市訂房最滿「熱點揭曉」

中秋連假3縣市訂房最滿「熱點揭曉」

明（4日）迎來中秋3天連假，根據觀光署公布訂房率，新北市、台北市及苗栗縣為訂房最夯前3名。對此，北市府指出，中秋連假住宿熱區集中在中山、中正、萬華和信義區；新北市部分，民宿預估以瑞芳最受歡迎，旅館則以板橋、新店及淡水為主。而苗栗縣則說，連假通常以親子家庭旅遊居多，建議旅客可規劃山、海線不同玩法。

中秋首波車潮今湧現「國道3路段易塞」　國5南下恐堵到半夜

中秋首波車潮今湧現「國道3路段易塞」　國5南下恐堵到半夜

中秋各地「賞月指數」來了！　高分地點曝光

中秋各地「賞月指數」來了！　高分地點曝光

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

拋錨遇困手足無措　熱心警即刻伸援手

拋錨遇困手足無措　熱心警即刻伸援手

關鍵字：

中秋連假交通國道壅塞易塞高公局

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面