中秋連假首日「國道10路段易塞」　國5恐連堵11小時

▲明天國道將有10大易塞路段。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（4日）為中秋連假首日，國道預估交通量上看平常1.3倍，國道將有10大易塞路段，其中國5南下可能凌晨5時就會車多，下午4時才紓解，恐連塞11小時。

今日為中秋節連續假期前一天上班日，西部國道於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、三義至台中系統、路竹至岡山、高架汐止端至環北、北向桃園至五股、楠梓至高科；國3南向新店至土城，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為72.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天為中秋節連續假期首日，高公局預估，國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

明日各地天氣大多為多雲到晴，可能有大量返鄉及出遊車潮，高公局預判，明天國道有10大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

明天國道疏導措施包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及上午5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。