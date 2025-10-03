　
雙鐵中秋疏運544.9萬人次　高鐵收假日「恐擠35.1萬人次」創紀錄

▲▼台灣高鐵,高鐵,閘門,旅客,台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵出現中秋返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假疏運今天(3日)登場，台鐵、高鐵和國道都出現首波返鄉人潮和車潮，雙鐵預估中秋連假疏運期將聯手疏運555.8萬人次，其中高鐵單日運量高峰將出現在10月6日收假日，上看35.1萬人次，挑戰創新高，台鐵運量今天最高峰料有85.6萬旅次。此外，至昨天止，台鐵已狂疏運「鏟子超人」22.3萬人次。

中秋節為傳統民俗節日，預期將會是鐵公路疏運高峰，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今晚間6時前往台北車站視察鐵公路疏運情形，聽取台鐵、高鐵、高公局及公路局等單位簡報，並慰勉第一線堅守崗位交通人。

▲▼行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今視察中秋疏運 。（圖／記者李姿慧攝）

▲行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今視察中秋疏運 。（圖／記者李姿慧攝）

由於高鐵旅客持續成長，各疏運期之自由座旅客佔比也隨之上升，高鐵運量評估納入自由座估算，高鐵自10月2日到7日中秋疏運期間，預估最高運量將疏運163.5萬人次；其中，單日最高運量將出現在10月6日收假日，最高運量上看35.1萬人次，將創下新高，擠下112年中秋連假收假日33.8萬人次紀錄。

台灣高鐵董事長史哲表示，今天搭車旅客迄今已超過20萬，自由座高達4成，且會持續增加，自由座比例高，今天整體旅次破30萬沒問題；「另外收假日10月6日是壓力最大的一天，當天加開204班達到最高運能，所有34組車輛都已投入營運」。

高鐵也在台北站成立前進指揮所，祭出人潮疏導措施，今天下午16時到20時及10月9日下午17時到19 時，利用南港-台中區間列車擴增9節自由座，紓解下班及南下返鄉自由座人潮；南港站優先導引自由座排隊旅客至1到4節車廂，將8到12節預留台北站使用，紓解自由座人潮。台中前進指揮所規劃啟動運具聯防，台鐵和客運隨時啟動相互支援。

中秋節為民俗節日，推估此次連假運量以中秋節返鄉旅客為最高，台鐵董事長鄭光遠表示，疏運高峰預估出現在今天10月3日，單日運量上看85.6萬人次；總計台鐵中秋疏運期間將共疏運392.3萬人次，全線每日平均運能預估較平日增加5.5％。

▲▼台鐵,閘門,台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今天運量最高峰，上看85.6萬人次。（圖／記者李姿慧攝）

根據統計，中秋節疏運期間，台鐵已售張數37萬9211張，整體平均利用率52.44%，疏運尖峰今天西線逆行利用率約63.79%，東線順行78.87%。10月6日西線順行利用率約64.41%，東線逆行77.74%。

此外，鄭光遠指出，光復站災後復建疏運，9月26日至10月2日止，東線已加開118列次、增停64列，共疏運「鏟子超人」22萬3000人次。台鐵也全面開放花蓮到台中間新自強號站票、簡化進站流程並加強旅客動線分流、增加售票及旅客服務設施、增派支援人力、推動協助救災工作。

為服務中秋假期民眾返鄉出遊需求，國道將會實施匝道封閉、匝道儀控、高乘載管制、差別收費及特定路段時段開放路肩等措施，省道亦已規劃相關管制作為，國道客運再祭出最高6折優惠，預計每日平均開行約7000班次。

▲▼行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今視察中秋疏運 。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱今視察中秋疏運 。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，所有疏運系統包括高鐵、台鐵、公路和國道，以及海運和空運，都已完成海空聯防整合，如果航空有狀況、海運會補上，陸運每個風險點也透過AI精準評估找出來，「這次最大的風險點在中秋收假日晚上的高鐵台中站」，台鐵和客運將隨時啟動協助，也鼓勵大家搭國道客運。後續將透過多元管道整合，串聯並提供交通資訊和數據給旅客，也有運具聯防，讓國人可平安迅速到達目的地。

行政院長卓榮泰則指出，花蓮賑災透過四大運輸系統發揮功能，「超人不需要披風，但需要台鐵列車」，很多的「超人」是搭高鐵到北部，再搭台鐵到花蓮，公路系統台9線便道也會快速完成搶通，這次風災感受到大家的團結，透過四路齊發、海空聯防，力挺光復。

▲▼行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今視察中秋疏運 。（圖／記者李姿慧攝）

▲行政院長卓榮泰今視察中秋疏運 。（圖／記者李姿慧攝）

卓榮泰指出，花蓮還是會有很多志工透過連假到花蓮，首先對志工服務要引導確實，現場後分工要精確，照顧要到位，志工需求包括住宿交通媒合也要盡力；第二，志工進到花蓮要做好自身保護，該有裝備、設備和口罩要徹底做好；第三，協助每個居民時務必小心謹慎自己的安全。

卓榮泰表示，需要留下來的志工，有專車媒合送到旅館飯店，需要回來的人，花蓮每列車班班停靠光復站，未來還有大量人潮投入下，希望交通資訊隨時發布，協助救災、返鄉或旅遊國人，透過運輸系統得到最好的服務。

