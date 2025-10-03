「鏟子超人」最強後盾！台糖光復糖廠供水700噸、熱水澡免費開放

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多熱心民眾都前去當地幫忙。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流造成嚴重洪災，各地「鏟子超人」及國軍陸續投入災區協助清理。為支援災後復原，台糖光復糖廠成為後勤支援基地，整廠26公頃場域與廠房全數開放借用，每日提供約700噸井水與山泉水，並設置6座消防管線供水車自由取水，協助災民及志工清洗泥濘環境。

除水源外，台糖也於糖廠內設置3處獨立衛浴空間，全天候24小時開放志工與救災人員免費使用熱水盥洗；廠內日式木屋旅館接待大廳更無償提供毛巾、冷氣及瓶裝水，盡力照顧前線清理人員的需求。台糖提醒，每人每日平均用水約25公升，雖然目前水量充足，仍呼籲大家節約使用。

隨著清運作業持續，光復鄉泥砂土方不斷增加，台糖原先提供的新庄段0.63公頃堆置場地已不足使用，現再擴大至大農農場61、62耕區共9.9公頃作為堆置空間。此外，考量部分受災民宅因電路、水管遭泥流灌入導致暫時無法居住，台糖也研議釋出約2.5公頃平地造林地，供救災指揮中心作為安置參考用地。

為配合災後各項救援，台糖光復冰品暫停營業，全數空間交由醫療與救災單位使用。董事長吳明昌已兩度南下光復視察，指示「救災為先、能幫就幫」，並向加班支援的員工發放紅包鼓勵，承諾災戶員工可透過公司福利系統申請援助與貸款，盼同仁「無後顧之憂幫助他人」。

另一方面，光復鄉內兩座台灣中油加油站已完成清理恢復營運。台糖呼籲民眾分散加油，不必集中至大進加油站，該站每日發油量已從災前的9.2公秉暴增至30公秉，最高曾達43公秉。由於部分員工也是災民，台糖已調派其他站人力支援，確保供油不中斷。