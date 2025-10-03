　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《中文怪物》李大豐再赴花蓮救災　「覺得自己付出還不夠」

記者黃翊婷／綜合報導

來自英國的李大豐是「台灣女婿」，近期因參加《中文怪物》節目擴展知名度，這次花蓮光復鄉洪災，他也化身鏟子超人前往災區幫忙清理。李大豐今日（3日）一早於臉書發文表示，他已啟程再度出發前往花蓮協助救災，上次離開災區時，心中深感無力與遺憾，「總覺得自己付出的還不夠」，所以決定再回去盡一份心力。

《中文怪物》李大豐再赴花蓮協助救災。（圖／翻攝自Facebook／大豐大哥大）

▲李大豐再赴花蓮協助救災。（圖／翻攝自Facebook／大豐大哥大）

李大豐9月28日在臉書宣布要與太太一同前往花蓮參與災後清理，他也說到做到，真的帶著鏟子前往災區，整整2天與太太一起挖土、搬東西，感動許多台灣人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李大豐今日（3日）一早於臉書發文，表示他已啟程再度出發前往花蓮，上次協助救災時，他發現現場人力嚴重不足，因為重機具無法進入屋內，只能完全依賴人力挖土，後來他與太太離開災區，心中卻深感無力與遺憾，「總覺得自己付出的還不夠」。

李大豐說，當時他便下定決心，一定要再回去盡一份心力，2日他透過台鐵購票APP刷了幾百次，終於搶到車票，目前他已順利搭上火車，「火車站裡，車站的人都是鏟子超人軍隊，好感動的一個畫面，深厚的人情味！」

李大豐的臉書貼文公開僅僅2個小時，就獲得1.7萬名網友按讚，大家紛紛留言謝謝李大豐的善舉，同時也不忘提醒他多喝水、注意安全，「謝謝你為台灣的付出」、「非常感謝，平安注意安全」、「好好補充水跟電解質（運動飲料），如果身體有一點不適，不要太勉強，感謝台灣有你真好」。

上次前往花蓮協助救災時，我立刻感受到現場人力嚴重不足。由於重機具無法進入屋內，只能完全依賴人力挖土，情況非常吃緊 ????...

大豐大哥大發佈於 2025年10月2日 星期四
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王義川提告黃國昌！　北檢國安專組偵辦
隨機殺人嫌背景曝！13歲就吸海洛因　上有5個姊姊
不二坊人龍爆衝突！　鏟子超人：比救災還累
隨機砍人引恐慌！家長急請假　縣府啟動「護童專案」
小潘蛋糕坊「排隊破200多人」！　頭香一次扛140盒
快訊／隨機砍人！　11歲女童最新傷況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋首波車潮今湧現「國道3路段易塞」　國5南下恐堵到半夜

《中文怪物》李大豐再赴花蓮救災　「覺得自己付出還不夠」

北捷婦爭博愛座遭踹　醫揭「真正問題」：再叫年輕人讓會出人命

鏟子超人齊心救災　大馬天主堂神父哽咽：真的很感謝

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

「國慶颱，變數大」　粉專曝最新AI預測路徑

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

中秋各地「賞月指數」來了！麥德姆助攻帶走水氣　高分地點曝光

中秋連假好熱！北台灣高溫飆38度　台灣東方熱帶擾動往北跑了

輕颱「麥德姆」今明路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

中秋首波車潮今湧現「國道3路段易塞」　國5南下恐堵到半夜

《中文怪物》李大豐再赴花蓮救災　「覺得自己付出還不夠」

北捷婦爭博愛座遭踹　醫揭「真正問題」：再叫年輕人讓會出人命

鏟子超人齊心救災　大馬天主堂神父哽咽：真的很感謝

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

「國慶颱，變數大」　粉專曝最新AI預測路徑

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

中秋各地「賞月指數」來了！麥德姆助攻帶走水氣　高分地點曝光

中秋連假好熱！北台灣高溫飆38度　台灣東方熱帶擾動往北跑了

輕颱「麥德姆」今明路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

快訊／黃國昌被爆養狗仔！王義川控告7人　北檢國安專組偵辦

女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲　求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

川普認定：美國正與販毒集團開戰！　擊沉3艘「疑走私船」17死

馬文君嗆119億潛艦預算全砍　顧立雄：原型艦通過海測才會動支

人民幣拚國際化10年　謝金河：美元、美債不可取代性

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因　上有5個姊姊

關稅談判我提台灣模式　龔明鑫：大家都想複製矽谷也沒聽過會被掏空

不二坊中秋人龍再現「椅子佔位」爆衝突　鏟子超人：比救災還累

每天半碗花椰菜可降罹癌風險26%　醫：清蒸3分鐘吃最理想

陸連假啟動！泰山景區廁所又紅了　遊客遇大雨擠著過夜

【苗栗隨機殺人】女童胸口中刀！凶嫌與警對峙畫面曝

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫曝關聯

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

「國慶颱，變數大」　粉專曝最新AI預測路徑

更多熱門

相關新聞

假救災真詐騙！　林口高中生揪當「鏟子超人」騙贊助

假救災真詐騙！　林口高中生揪當「鏟子超人」騙贊助

全台鏟子超人湧入花蓮光復鄉協助復原，不過卻有高中生利用這事進行網路詐騙，行為被網友揭發引發撻伐聲浪。對於學生行為，該校強調絕不護短介入調查。

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲

YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相

關鍵字：

中文怪物李大豐網紅花蓮光復鄉

讀者迴響

熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面