《中文怪物》李大豐再赴花蓮救災　「覺得自己付出還不夠」

記者黃翊婷／綜合報導

來自英國的李大豐是「台灣女婿」，近期因參加《中文怪物》節目擴展知名度，這次花蓮光復鄉洪災，他也化身鏟子超人前往災區幫忙清理。李大豐今日（3日）一早於臉書發文表示，他已啟程再度出發前往花蓮協助救災，上次離開災區時，心中深感無力與遺憾，「總覺得自己付出的還不夠」，所以決定再回去盡一份心力。

▲李大豐再赴花蓮協助救災。（圖／翻攝自Facebook／大豐大哥大）

李大豐9月28日在臉書宣布要與太太一同前往花蓮參與災後清理，他也說到做到，真的帶著鏟子前往災區，整整2天與太太一起挖土、搬東西，感動許多台灣人。

李大豐今日（3日）一早於臉書發文，表示他已啟程再度出發前往花蓮，上次協助救災時，他發現現場人力嚴重不足，因為重機具無法進入屋內，只能完全依賴人力挖土，後來他與太太離開災區，心中卻深感無力與遺憾，「總覺得自己付出的還不夠」。

李大豐說，當時他便下定決心，一定要再回去盡一份心力，2日他透過台鐵購票APP刷了幾百次，終於搶到車票，目前他已順利搭上火車，「火車站裡，車站的人都是鏟子超人軍隊，好感動的一個畫面，深厚的人情味！」

李大豐的臉書貼文公開僅僅2個小時，就獲得1.7萬名網友按讚，大家紛紛留言謝謝李大豐的善舉，同時也不忘提醒他多喝水、注意安全，「謝謝你為台灣的付出」、「非常感謝，平安注意安全」、「好好補充水跟電解質（運動飲料），如果身體有一點不適，不要太勉強，感謝台灣有你真好」。