力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

▲郝龍斌出席軍系挺好的記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席參選人郝龍斌今（3日）邀集40位退伍軍人召開記者會，宣示力挺郝龍斌參選國民黨主席。資深媒體人趙少康表示，郝龍斌有開創性也無私心，國民黨無法重返執政，因為黨主席有私心，前任黨主席吳敦義、現任黨主席朱立倫都有私心，這次是10年來最好的重返執政機會，郝龍斌的無私非常重要。

郝龍斌在記者會上表示，台灣現在面臨兵凶戰危的情境。當選之後，將邀集黃復興的將領、軍事專家，以及在職業生涯中學有專精、默默奉獻的所有校官、士官，組成一個台灣所有政黨當中，功能最強、專業度最高的智庫「黃復興國防安全智庫」。

趙少康讚揚郝龍斌「最適合擔任黨主席」，因為達爾文說適者生存，而不是強者生存，恐龍很強照樣滅亡。選黨主席，不是選戰將，而是各方面能力都適合擔任主席的人。趙少康說，郝龍斌跟他相比更了解黨務以及台灣地方的需求，過去擔任台北市長，創辦雙城論壇、舉辦聽障奧運、申辦世大運，都是有開創性的作為，未來擔任主席一定可落實世代交替。

趙少康指出，誰比郝龍斌有開創性，例如花博辦得好，爭取世大運在台北舉辦，雙城論壇也是郝開啟的，兩岸現在唯一剩下的官方管道只有雙城論壇。這不是吹牛，這是跨世紀跨歷史的事，其他候選人開創了什麼？

趙少康表示，黨主席要有開創性，2026、2028都要提名最好的人選，這時是國民黨重返執政，十年來最好的機會，過去2022縣市長選多好，但2024年國民黨總統大選為什麼選不贏，因為黨主席有私心。前任黨主席吳敦義、現任黨主席朱立倫都有私心，都想選總統，也有資格當總統，黨主席不是不能選總統，大家都支持就可以選，但當有私心時，整個判斷就不對了，所以才會搞出兩組人來，一組都不一定會贏，何況是兩組？這就是黨主席有私心，所以郝龍斌說自己沒私心，這是非常重要的，到時巷候全心全意支持一個最能勝選的候選人，集中力量。

趙少康說，郝口才沒其他候選人強，起步較慢，但當黨主席，如果不能協調地方，不能跟立院黨團溝通，就是「令不出黨中央」，「你不是打個人單獨的仗，你是打集體作戰。」而世代交替不能變成政治鬥爭的藉口，今天扯世代交替就是在政治鬥爭。