若當選國民黨主席！　卓伯源要邀川普習近平訪台、聯合國總部遷台

記者崔至雲／台北報導

TVBS和聯合報今（2日）共同舉辦國民黨主席電視辯論會，六位候選人包括鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強都出席。交叉詰問時，鄭麗文問道，是否支持國防預算增加到GDP 5%？卓伯源主張聯合國總部遷到台灣，可望推動台海永久和平，就不用提高國防預算；而卓在一開始的申論題時，他也提到，他當選黨主席後將親自邀請中國國家主席習近平、美國總統川普到台灣。

鄭麗文問，國防預算已經有9400億，另外還有特別預算超過兆元，真的要這樣無止境地進行軍費競賽嗎？外國記者會問她是否贊成GDP 5%的軍費，她認為台灣承擔不起，這完全本末倒置。台灣的安全不是靠9400億國防預算就能證明的。政治上，我們應該尋求和解，創造和平穩定，而不是無窮無盡的軍費競賽。你們贊成GDP 5%嗎？

「當然反對GDP 5%，這是台灣無法承受之重」。羅智強說，以前馬英九政府面對美國要求提高國防預算，馬政府守住了底線，核心戰略上，與民進黨不同，國民黨主張與美國、大陸交往採取策略平衡，即使軍事力量有限，也能在兩強之間維持平衡。當時雖未達GDP 3%，卻取得許多亮眼成績，例如免簽國家增加到一百多國、簽署台日協議，這就是兩岸和平政策的範例，不是美國要什麼就照單全收。

蔡志弘回應，1990年他就提出緩和兩岸關係的主張，兩岸關係應避免宣布獨立，否則政治危機會立即轉化成經濟危機。GDP 5%作為國防預算，對台灣而言是不可承受之重。台灣應該透過交流尋找解方，用政策解決經濟問題，不必靠政治手段。

張亞中直言，他感到困惑，國防預算提高時國民黨很多立委都表達支持，甚至在AIT表達感謝，但辯論場上卻不支持。他連GDP 2.8%都反對。2004年他就反對軍購，是台灣反對軍購的先鋒。大陸軍力增加，我們如何安全？僅靠增加力量也不行，也不能完全依賴美國或日本，但只要把大陸攻台意願降到零，問題就解決了。

郝龍斌說，他支持適度的國防預算，但一年三兆，GDP 5%就約一點二兆了，「我們不可能用這樣的預算完全捍衛國家，我們要備戰，也要避戰，相信兩岸和平穩定」。反對台獨是避免衝突的最佳方式，民進黨亂買亂花，付了錢的武器還沒到，親美不能跪美。台灣要讓國家安全，在減少國防預算的同時，也能有良好發展，只要持續交流對話，台灣能在中美之間保持等腰三角形策略，左右逢源。

卓伯源說，為什麼國防預算一直增加？台灣應該維持基本防禦能力，而不是錯誤地「抗中保台」，台灣需要智慧策略，避免戰爭。因此他認為，聯合國總部遷到台灣一定可以降低台灣兵兇戰危的狀況。

