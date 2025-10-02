　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若當選國民黨主席！　卓伯源要邀川普習近平訪台、聯合國總部遷台

▲卓伯源出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓伯源出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

TVBS和聯合報今（2日）共同舉辦國民黨主席電視辯論會，六位候選人包括鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強都出席。交叉詰問時，鄭麗文問道，是否支持國防預算增加到GDP 5%？卓伯源主張聯合國總部遷到台灣，可望推動台海永久和平，就不用提高國防預算；而卓在一開始的申論題時，他也提到，他當選黨主席後將親自邀請中國國家主席習近平、美國總統川普到台灣。

鄭麗文問，國防預算已經有9400億，另外還有特別預算超過兆元，真的要這樣無止境地進行軍費競賽嗎？外國記者會問她是否贊成GDP 5%的軍費，她認為台灣承擔不起，這完全本末倒置。台灣的安全不是靠9400億國防預算就能證明的。政治上，我們應該尋求和解，創造和平穩定，而不是無窮無盡的軍費競賽。你們贊成GDP 5%嗎？

「當然反對GDP 5%，這是台灣無法承受之重」。羅智強說，以前馬英九政府面對美國要求提高國防預算，馬政府守住了底線，核心戰略上，與民進黨不同，國民黨主張與美國、大陸交往採取策略平衡，即使軍事力量有限，也能在兩強之間維持平衡。當時雖未達GDP 3%，卻取得許多亮眼成績，例如免簽國家增加到一百多國、簽署台日協議，這就是兩岸和平政策的範例，不是美國要什麼就照單全收。

蔡志弘回應，1990年他就提出緩和兩岸關係的主張，兩岸關係應避免宣布獨立，否則政治危機會立即轉化成經濟危機。GDP 5%作為國防預算，對台灣而言是不可承受之重。台灣應該透過交流尋找解方，用政策解決經濟問題，不必靠政治手段。

張亞中直言，他感到困惑，國防預算提高時國民黨很多立委都表達支持，甚至在AIT表達感謝，但辯論場上卻不支持。他連GDP 2.8%都反對。2004年他就反對軍購，是台灣反對軍購的先鋒。大陸軍力增加，我們如何安全？僅靠增加力量也不行，也不能完全依賴美國或日本，但只要把大陸攻台意願降到零，問題就解決了。

郝龍斌說，他支持適度的國防預算，但一年三兆，GDP 5%就約一點二兆了，「我們不可能用這樣的預算完全捍衛國家，我們要備戰，也要避戰，相信兩岸和平穩定」。反對台獨是避免衝突的最佳方式，民進黨亂買亂花，付了錢的武器還沒到，親美不能跪美。台灣要讓國家安全，在減少國防預算的同時，也能有良好發展，只要持續交流對話，台灣能在中美之間保持等腰三角形策略，左右逢源。

卓伯源說，為什麼國防預算一直增加？台灣應該維持基本防禦能力，而不是錯誤地「抗中保台」，台灣需要智慧策略，避免戰爭。因此他認為，聯合國總部遷到台灣一定可以降低台灣兵兇戰危的狀況。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉
神秘女英雄「硬拉書包」救女童　身分曝光
二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅
雄中師被爆詐學生錢財！　校方要查了
LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

輝達MOU過期「基地還沒動工」！許淑華轟蔣萬安：執行力史上最差

談兩岸交流　郝龍斌拋：可站著握手，但不要跪著送禮

若當選國民黨主席！　卓伯源要邀川普習近平訪台、聯合國總部遷台

若當選黨主席見習近平？　郝龍斌主張：要求尊重中華民國的存在

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

輝達MOU過期「基地還沒動工」！許淑華轟蔣萬安：執行力史上最差

談兩岸交流　郝龍斌拋：可站著握手，但不要跪著送禮

若當選國民黨主席！　卓伯源要邀川普習近平訪台、聯合國總部遷台

若當選黨主席見習近平？　郝龍斌主張：要求尊重中華民國的存在

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

林福添花五年著「港口價值與綠智碼頭」　談我港口未來價值與轉型

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

LV棋盤格珠寶實踐穿搭自由　玫瑰金新作混搭更出色

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

林暉盛7局好投壓制龍隊　兄弟封王戰人數出爐！

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

輝達MOU過期「基地還沒動工」！許淑華轟蔣萬安：執行力史上最差

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

政治熱門新聞

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團這樣說

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

更多熱門

相關新聞

維持等距友好最符台灣利益　郝龍斌拋：不跪美、不舔共、不媚日

維持等距友好最符台灣利益　郝龍斌拋：不跪美、不舔共、不媚日

國民黨的兩岸路線向來是政壇矚目焦點，黨主席參選人郝龍斌今（2日）表示，國民黨就是「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，台灣應對美中維持等距友好，最符合台灣利益，在一中各表、九二共識下，推動兩岸交流，而大陸也要澄清九二共識非一國兩制。郝龍斌也提及，「可以站著握手，但不要跪著送禮」原則。

若當選黨主席見習近平？　郝龍斌主張：要求尊重中華民國的存在

若當選黨主席見習近平？　郝龍斌主張：要求尊重中華民國的存在

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

關鍵字：

國民黨黨主席辯論軍費卓伯源聯合國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面