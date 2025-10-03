曝民調落後鄭麗文有挫折感　羅智強喊話：不需要「棄羅保鄭」

▲國民黨主席候選人羅智強。（資料照／記者鄭佩玟攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

根據昨日發布的國民黨主席選舉民調顯示，黨主席選舉中，候選人鄭麗文獲得30％的支持度，遙遙領先郝龍斌、羅智強逾12個百分點。對此，羅智強今日在臉書發文透露，自己有「小小的挫折感」，但最感到困擾的是，棄保的操作，他呼籲支持者，選最喜歡的人就對了，不需要「棄羅保鄭」。

羅智強表示，媒體昨日公布國民黨主席選舉民調，鄭麗文遙遙領先他和郝龍斌，領先幅度甚至將近2倍，看到這份民調，他要恭喜鄭麗文，若趨勢不變，鄭麗文應該就是國民黨主席了。

羅智強指出，國民黨準備迎接一個鄭麗文領導的時代，他不否認，自己有「小小的挫折感」，但很快就調整過來了，而這種「挫折感」的來源，是一種「自以為是」。

羅智強認為，自己為國民黨征戰多年和兄弟姐妹們血戰惡罷，怎麼會輸給鄭麗文？但這種心態，是不對的，那是出於「我做了那麼多，黨主席應該我來當」的「理所當然」。

此外，羅智強細數，自己向來就是在逆境中戰鬥，選台北市議員時，民調落後，但最終拿到台北市的最高票，宣布參選桃園市長選戰時，民調也是吊車尾，輸給所有藍綠的候選人，但三個月後，對上民進黨的任何可能對手，也是贏。

羅智強強調，他能一次又一次戰勝落後的民調，靠的就是他的百萬粉絲，沒有粉絲們全力的搶救，一次又一次當他的後盾，不會有這些逆轉勝的奇蹟，現在，他需要大家，再一起創造一次逆轉勝的奇蹟。

羅智強說明，最初的局面，他和鄭麗文是五五波，然而，因為起步慢，而且一開始一直受到「沒有參選主席資格」的流言影響，但他最困擾的，是網路上的「棄保」流言。

羅智強進一步說明，如果大家是真心覺得鄭麗文比羅智強好而選擇鄭麗文，那他覺得非常好，但如果大家其實覺得羅智強比鄭麗文好，就拜託大家，投給羅智強，不要因為一些無關候選人好壞的因素，決定棄保。

羅智強說，不管是「棄羅保鄭」還是「棄鄭保羅」都是一種無奈，黨主席選舉應該是一件開心的事，選最喜歡的人就對了，更何況，現在鄭麗文遙遙領先，應該不需要「棄羅保鄭」了吧？

羅智強坦言，昨天的辯論，他不一定是候選人當中表現最好的，但絕對是，候選人當中心情最輕快的，因為，他想通了很多事情，自己之所以落後，是因為陷入了一種「我執」，太想當黨主席的我執。

最後，羅智強說，在辯論會中，他以「我真的很愛國民黨」為結語，是因為想通了很多事情，不管，最後有沒有選上黨主席，依然「很愛很愛國民黨」，不論最後是誰當選主席，只要大家，擇己所愛，愛己所擇，被選出來的，都是最棒的黨主席。