羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

▲張亞中出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，國民黨主席候選人羅智強日前宣布捐50萬救災。但孫文學校總校長張亞中今（2日）晚在主席選舉辯論會上對羅智強提到花蓮救災開嗆，「你真的不要讓全世界知道你為了花蓮受災捐50萬，我們都聽過好幾遍了」，你關心花蓮災民，難道在座每人會不關心花蓮嗎？

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由《TVBS》與《聯合報》聯合主辦的國民黨主席選舉辯論會2日晚間登場，候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強全數出席。辯論會分為申論、媒體提問、交叉詰問、結論等4階段。

▲羅智強出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

羅智強在交叉詰問階段提問，正在進行黨主席辯論時，他的故鄉花蓮鄉親在受苦，民進黨也在殺傷在野黨跟花蓮，此刻每個人都該是花蓮人，他跟立委夥伴除推動堰塞湖災害重建條例，也跟花蓮黨部密切聯絡，怎樣出錢、出力來捐輸物資，且第一天他就跟立委高金素梅通電，結合其團隊調動機具到花蓮救災、幫助花蓮，所以當全台都在幫花蓮，他請求參與主席選舉的候選人來表達對花蓮關切跟祝福，這一刻就是檢驗國民黨有無苦民所苦。

但張亞中回答時開嗆，「我真的要說羅智強，你真的不要讓全世界知道你為了花蓮受災捐50萬，我們都聽過好幾遍了」，你關心花蓮災民，「難道我們不關心嗎？」他服務於佛光山，也是中華人間佛教聯合總會理事， 30年來跟這些宗教團體做過多少善事，有不斷在這邊地表達嗎？做善事是每個人應做事情，在座每人會不關心花蓮嗎？

張亞中說，他第一時間打給花蓮縣議會議長張峻，也透過宗教團體，希望他們提供更多協助。每個人都在做事情，「但是我真的每次聽到你在這邊講為花蓮做什麼，花蓮當然是我們自己人，我們同心同在，這有什麼好講」， 星雲大師說「財」布施是一個，「法」布施也是一個，如今台灣頭上有一個堰塞湖，怎麼不解決？你們沒有解決方法，還在糊弄大家，花蓮很重要 台灣頭上堰塞湖也很重要，大家一起來解決。