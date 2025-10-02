　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談兩岸交流　郝龍斌拋：可站著握手，但不要跪著送禮

▲郝龍斌出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨的兩岸路線向來是政壇矚目焦點，黨主席參選人郝龍斌今（2日）表示，國民黨就是「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，台灣應對美中維持等距友好，最符合台灣利益，在一中各表、九二共識下，推動兩岸交流，而大陸也要澄清九二共識非一國兩制。郝龍斌也提及，「可以站著握手，但不要跪著送禮」原則。

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由《TVBS》與《聯合報》聯合主辦的國民黨主席選舉辯論會2日晚間登場，候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強全數出席。辯論會分為申論、媒體提問、交叉詰問、結論等4階段。

媒體提問階段，首先由聯合報副總編輯蔡惠萍提問，國民黨失去執政後，對兩岸問題失去主張跟定見，每次兩岸發生爭議，內部往往出現歧見，對外缺乏論述，所以當主席要提出什麼論述來說服黨員跟民眾，國民黨的主張最符合國家利益？

郝龍斌表示，國民黨對美、大陸立場一貫，就是「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，台灣應對美中維持等距友好，最符合台灣利益，在一中各表、九二共識下，推動兩岸交流，而大陸也要尊重中華民國存在事實，在對等尊嚴前提下，以對話代替對抗，並澄清九二共識非一國兩制。郝龍斌也提及，「可以站著握手，但不要跪著送禮」原則。

▲羅智強出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅智強出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

羅智強說，「克服自卑感，找回光榮感」，他要找回國民黨兩岸政策的自信；前總統馬英九執政8年是兩岸最和平、穩定、友善時候，當時大陸對台灣人的形容是最美風景是人，但何時國民黨對兩岸失去自信？九二共識沒有錯，錯的是國民黨失去向台灣人論述自信心。

鄭麗文表示，在九二共識基礎下推動兩岸交流對話，主張兩岸要和解、合作，開創百年和平基業，在兩岸同屬一中、中華民國憲法下大開大闔，不能再自相殘殺，兩岸要強強聯手，對岸不只是市場，包括人才、技術、文化、歷史都可以讓台灣站在巨人肩膀上，傲視全球，希望兩岸合作可以再創人類文明新高峰，可以讓台灣年輕人站在巨人肩膀上發光發熱，讓全世界看到年輕人新創、博愛跟包容，大陸對台灣而言絕對是機遇，不要用無為仇恨將台灣推向毀滅。

另外，卓伯源提「主權同而不分，治權互不否認」主張，認為在此前提下兩岸可以全面交流、互相提攜，達到共存共榮。蔡志弘則主張「二五諒解，一中內涵」。

▼張亞中出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲張亞中出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

