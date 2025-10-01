新北市圖中秋推「月台賞閱」　邀親子共享最暖儀式感

▲前進百年山佳車站！新北市圖「月台賞閱」打造最暖中秋儀式感。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

中秋連假即將到來，為了帶給大家不一樣的賞月體驗，新北市立圖書館樹林分館特別於中秋前夕，在擁有百年歷史的山佳火車站舉辦「月台賞閱」活動。現場不僅有「玉盤書展」，還可以把自己喜歡的書帶回家，更搭配應景的不插電音樂會，邀請民眾在10月4日（周六）一起來樹林山佳火車站，以創意方式賞「閱」，度過一個不一樣的中秋節！

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，中秋節是家人團圓的日子，而火車「月台」的原意，正是古代建築中供人登高賞月的平台。古人常登月台賞月、抒發情懷，也留下許多詩詞佳作。為了讓大家感受不一樣的節慶閱讀氛圍，樹林分館特別於10月4日在山佳火車站月台，推出適合全家參與的「中秋閱書香」活動，內容包括書展、故事、音樂與走讀等，邀請民眾在團圓佳節中，來到百年歷史的月台閱讀野餐，以書香團聚，從不同角度認識在地文化。

樹林分館「中秋閱書香」活動內容豐富，包括「月台賞『閱』」書香派對、「望舒托樂」不插電音樂會、「玉盤書展」及「書扇傳情」等。歡迎家長帶著孩子，一起在月台鋪上野餐墊，聽故事、玩音樂，還可以把喜歡的書帶回家，體驗充滿書香的中秋賞「閱」。此外，還有「山佳走讀」活動，帶領親子走訪百年車站、蓋淡坑煤礦遺址、懷舊山間巷道，認識山佳車站周邊豐富的故事景點。

除了月台賞「閱」，樹林分館與樹林三多閱覽室也推出「秋閱‧樂‧月十三章」活動，即日起至10月31日，展出與秋天及月亮相關的書籍、詩詞創作、吉他樂譜與歌詞；10月18日（周六）還有民歌吟唱，帶大家從閱讀中感受秋天的韻味。詳細活動資訊請至新北市立圖書館官網查詢。