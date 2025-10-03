「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

▲網友大力推薦，每個人都試試看。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

台灣美食從夜市小吃到隱藏版餐廳，每一口都是味蕾的驚喜，一名網友表示，最近意外發現，皮蛋與布丁搭配在一起，吃一口嚇呆「驚為天人的好吃！」也分享自己的食譜，推薦所有人都去嘗試。貼文曝光，許多網友嘗試後大讚「剛剛測試了，真的很好吃」，也有人建議可以加大蒜，塗在吐司上食用。

有網友在Threads發文，貼出一張皮蛋拌布丁的照片，「在這邊鄭重的宣布，皮蛋+布丁，驚為天人的好吃！」好吃到一口接一口，停不下來。她強調，這不是搞笑，而是真心推薦，還說喜歡吃皮蛋的人，沒有吃到這道料理，絕對是個遺憾，「其實我覺得當抹醬也很合適！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享食譜，半顆皮蛋加12元的小布丁半盒，攪拌過後就可以吃了，「皮蛋好吃、布丁好吃，合在一起怎麼可能會難吃，鹹甜交織，奶香濃郁。」

貼文曝光，有網友嘗試後大讚，「剛剛測試了，真的很好吃，建議再加5g蒜末、10ml醬油、10g香菜」、「剛剛試了，超級好吃！」「推，吃到哭出來了」。但也有網友看了感到害怕，「是認真的嗎？這個可以配飯嗎」、「我超愛皮蛋耶，好想嘗試，又怕一試就從皮蛋圈脫粉」、「這兩個都是我喜歡吃的東西，但妳這樣拌在一起，我突然發現我對它們的愛好像沒有這麼濃了」。

．本文經「網友＠ling.shuang_」授權轉載。

