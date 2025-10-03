　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲網友大力推薦，每個人都試試看。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

台灣美食從夜市小吃到隱藏版餐廳，每一口都是味蕾的驚喜，一名網友表示，最近意外發現，皮蛋與布丁搭配在一起，吃一口嚇呆「驚為天人的好吃！」也分享自己的食譜，推薦所有人都去嘗試。貼文曝光，許多網友嘗試後大讚「剛剛測試了，真的很好吃」，也有人建議可以加大蒜，塗在吐司上食用。

有網友在Threads發文，貼出一張皮蛋拌布丁的照片，「在這邊鄭重的宣布，皮蛋+布丁，驚為天人的好吃！」好吃到一口接一口，停不下來。她強調，這不是搞笑，而是真心推薦，還說喜歡吃皮蛋的人，沒有吃到這道料理，絕對是個遺憾，「其實我覺得當抹醬也很合適！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享食譜，半顆皮蛋加12元的小布丁半盒，攪拌過後就可以吃了，「皮蛋好吃、布丁好吃，合在一起怎麼可能會難吃，鹹甜交織，奶香濃郁。」

貼文曝光，有網友嘗試後大讚，「剛剛測試了，真的很好吃，建議再加5g蒜末、10ml醬油、10g香菜」、「剛剛試了，超級好吃！」「推，吃到哭出來了」。但也有網友看了感到害怕，「是認真的嗎？這個可以配飯嗎」、「我超愛皮蛋耶，好想嘗試，又怕一試就從皮蛋圈脫粉」、「這兩個都是我喜歡吃的東西，但妳這樣拌在一起，我突然發現我對它們的愛好像沒有這麼濃了」。

．本文經「網友＠ling.shuang_」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

中秋前夕驚傳黑心豬大腸！雙氧水漂白賣出數千公斤　搜索屠宰場

迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

中秋前夕驚傳黑心豬大腸！雙氧水漂白賣出數千公斤　搜索屠宰場

迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

二戰巨型「戰列艦」將復活？　川普：現在的隱形軍艦醜爆了

ARKis出道1週年宣布辦見面會　喊話：沒有粉絲就沒有我們」

40歲媽與10歲女家中雙亡！躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願曝

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

快訊／路人闖軌道遭自強號撞死 「新營=後壁」單線通行延誤

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

更多熱門

相關新聞

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

中秋佳節將至，移民署南區事務大隊屏東縣服務站攜手屏東縣新住民文化經貿交流協會舉辦家庭教育課程，邀請新住民家庭齊聚一堂，以家鄉料理和異國文化共度節慶。現場不僅有薑黃飯、巴東牛肉、越南春捲等美味佳餚，更融入日本中秋文化介紹，並帶領大家親手製作日式「三色糰子」，讓今年的中秋別具風情。

鏟子超人熱血救災　正妹換衣服「竟遭噁男偷窺」

鏟子超人熱血救災　正妹換衣服「竟遭噁男偷窺」

萬聖節星巴克推「暗夜星冰樂」

萬聖節星巴克推「暗夜星冰樂」

星享道「雙城雙享」專案　台中、高雄一趟玩透透

星享道「雙城雙享」專案　台中、高雄一趟玩透透

中秋韓味獻禮！體驗板橋大遠百2025韓流魅力

中秋韓味獻禮！體驗板橋大遠百2025韓流魅力

關鍵字：

美食網友爆料食譜皮蛋布丁驚艷

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面