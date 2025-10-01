鏟子超人熱血救災　正妹換衣服「遭噁男偷窺」怒：他x的垃圾

▲更衣站上方沒封頂，旁邊柵欄還是鏤空的。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉持續進行災後復原，許多志工自發前往協助清理，「鏟子超人」的身影隨處可見。不過，卻有女網友爆料，光復車站旁設置的簡易更衣站，上方沒有封頂，換完衣服轉頭發現，有一名穿白色背心的男子疑似在偷窺，她氣炸直呼「在這種非常時期，還要做這種事，真的是垃圾！」

「希望這篇文可以飄出去，不要讓噁男得逞！」女網友在Threads發文，光復旁邊有設置一個簡易的更衣站，與其他女志工一起去換衣服，不過更衣站上方沒有封頂，只有用幾塊隔板擋住，旁邊則是整排鏤空的柵欄，意外抓到一名疑似偷窺的男子。

原PO一發現就告知慈濟工作人員，不過師姐表示已經提醒過，但相關單位仍堅持將更衣站設在那裡。原PO提到，員警們忙著救災，不希望因此麻煩到警力，畢竟救災第一，「我覺得這種事就是拿塊帆布或紙板遮蓋住，就可以解決的問題，當下那個人看到我們發現他以後就跑走了，現場人這麼多，也真的是找不到人。」

原PO強調，明白現在是非常時期，一切只能從簡，「不代表可以縱容這種噁男，因為知道現在現場的狀況，才會只能發文提醒大家注意，來救災時也要保護好自己。」

貼文曝光，掀起網友討論，「謝謝你們發現並反映這個很重要的事情，希望有人能看到妳的文，並處理好」、「幫擴散，這個我覺得非常不行」、「如果妳們是兩個女生以上，就兩兩一組，一個進去換，另一個在外面把風」、「真的要注意，慈濟阿姨有發現，希望有朋友或是派人擋住上面，我都是到旁邊洗手台背對換，男生沒差，希望大家多幫忙注意」、「可以綁帆布還是什麼布的遮起來吧，希望大家注意安全，最好有人同行一起防備」。

▼花蓮光復鄉展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

