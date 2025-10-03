　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2.5億噸泥沙還未下來！　李鴻源示警：豪雨或地震恐現二次堰塞湖

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重災情，前內政部長李鴻源今（3日）指出，該堰塞湖蓄水量高達9000萬噸，相當於一座「不穩定的南化水庫」，只要發生溢流就是全面潰壩，雖然目前湖水已降到5、600萬噸，不會造成立即危險，但山上仍有約2.5億噸泥沙未下來，若再遇豪雨或地震，恐怕還會形成「第二次堰塞湖」。

針對花蓮堰塞湖，國民黨立法院黨團今（3日）召開「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會。李鴻源表示，大家在新聞媒體上看到很多關於堰塞湖的報導，但坦白說，台灣人對堰塞湖其實是陌生的，不太清楚什麼叫「潰壩」。七月堰塞湖形成時，他就有關注馬太鞍溪的狀況。9月3日劉世芳打電話給他，他請同事把資料調出來看，當時湖裡大約有6000萬噸水，滿水量可達9000萬噸，相當於一座不穩定的南化水庫，只要發生溢流，就一定會潰壩，情況其實非常緊急。

李鴻源說，農業部從七月開始就委託單位做監測，當時他推算堰塞湖大概什麼時候會垮，也注意到下游堤防有缺口，要計算一旦潰決後泥流衝下來會破壞到哪裡。9月19日傍晚，他把資料交給內政部，原本規劃是疏散600多人，但依照他的資料，應該要疏散7、8000人。但現在不是追究的時候，災民安置好之後，檢調會去調查，透過公文和數字比對，就能釐清責任。

李鴻源提到，目前湖水剩下大約5、600萬噸，不會造成立即危險，但這次總共有3.2億噸泥沙，現在只下來了7000萬，還有2.5億噸留在上面，左邊山壁並不穩定，如果再遇到一次豪大雨，可能會再次崩落，形成第二座堰塞湖；甚至五級地震都有可能引發。換句話說，形成第二次堰塞湖的可能性非常高。因此建議國科會要持續追蹤這件事，並整合各學校的研究單位，建立模型來討論因應方案。很多人直覺想到「挖掉」或「炸掉」，但這需要專業判斷，也應該透過學術研究來進行模擬。

李鴻源示警，下游還有1000公尺的堤防是脆弱的，甚至有缺口。水利署應該盡快補起來並加固，因為衝下來的不是清水，而是含沙的泥流，破壞力極強，就算不整個潰堤，發生溢堤的機率仍然很高。因此，預警機制要非常精準，因為一旦垮了，大概40分鐘內水就會到達部落，時間非常有限，所以必須要有演練。另，《災防法》目前對堰塞湖、海嘯都沒有清楚規範，應該要修法納入。

李鴻源說，馬太鞍溪是中央管的河川，一條河川卻涉及兩個部、三個署，牽涉非常複雜。花蓮縣府對這條河基本上是使不上力的。未來重建等相關事務，行政院應該找一個專案管理單位負責整合協調。

李鴻源認為，這次事件其實就是「複合式災害」，他過去一直建議要成立防災總署。國際上大概有兩種模式，美國是一條鞭，有一位指揮官，國民兵進駐，把防災當作作戰；日本則是設置一個防災大臣，下面有150個人馬。台灣則是把美日的做法只學了一半。像這次湖的監測在農業部，農業部雖然發了九個警告，卻只能交給花蓮縣府判斷疏散範圍，但縣府沒有這個能力，照理說，應該由中央災防辦來統合，中央再告訴花蓮縣府該如何疏散，並讓國軍進駐。

李鴻源也說，災區接下來會慢慢出現疾病問題，也會有憂鬱症，需要心理協助。災民的生財工具不見了，銀行貸款下個月還是要付，如果政府不幫忙，這些都是問題。

李鴻源說，這次的災難，他看到太多政治算計，但中央與地方即便密切合作都不一定能完全解決，更何況如果沒有合作。現在最重要的，是朝野都應該放下算計，努力協助災民，把安置工作做好，這才是當務之急。

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）
 

關鍵字：

泥沙李鴻源堰塞湖花蓮

