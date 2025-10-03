　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

▲陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

 記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重災情，國軍則進駐災區協助，但前立委陳柏惟日前稱「你叫國軍去清民宅，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔，國軍挖到私房錢，後面沒辦法咎責」，此話一出，遭國民黨痛批。對此，陳柏惟今(3日)還原原意表示，該片段是強調「過去」國軍與志工的任務編組與分工，語句如此，語意也是如此，不知道哪個字看不懂，國民黨惡意扭曲，硬將白布染黑，變造語意不會改變花蓮的現況。

陳柏惟日前於節目《新聞面對面》表示，「你叫國軍去清民宅，我問你啦，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔，老百姓會說這是我老婆藏的，那是黃金現金。不知道大家有沒有看到這個新聞，國軍有挖到私房錢，國軍進去出來，有進行破壞幹嘛的，後面沒有辦法處理，沒有辦法咎責」。此話一出，遭到國民黨台北市議員鍾沛君痛批，陳柏惟把國軍當土匪？請向國軍道歉！

對此，陳柏惟表示，說明過後，趙少康、葉元之等人繼續惡意造謠，必須再次發文以正視聽，花蓮水災發生後，自己在實務中不斷為災民發聲，在民間募集資源，也不斷建議國軍妥善分配資源；媒體上除了政治攻防，更多的是爬梳歷史，反映現況。

陳柏惟痛批，在國民黨一條龍的惡意扭曲之下，硬將白布染黑，議員、立委、副總統候選人與媒體為了轉移對花蓮縣政府的監督，為「傅」新詞強說愁，以及議員失言說鏟子超人沒紀律跟編組，用沒當兵經驗的經驗法則，要求全國軍人進駐災區民宅，硬把他沒說的話跟國軍的紀律規則扭曲的臭不可聞。

陳柏惟還原原意，再次說明，該片段是強調「過去」國軍與志工的任務編組與分工，國軍與大型機具清除道路，志工在居民同意情況下進入家戶支援，語句如此，語意也是如此，不知道哪個字看不懂。

陳柏惟直言，變造自己的語意不會改變花蓮的現況，國民黨明明有傅崐萁跟徐縣長的聯絡方式，這幾天的烏龍新聞只證明國民黨寧願把口水浪費在眼中釘身上，而不敢把他們愚蠢的建議真的跟花蓮縣府溝通，想掩蓋「烏龍預警、調度失誤、撤離不實、物資屯積浪費，便當沒有餓死人」等話語，因為國民黨也知道自己做不好。

最後，陳柏惟強調，自己一言一行都希望資源分配與執行能夠最佳化，要吵，等忙完再吵，現在最不需要的是口水，以上報告。

