78歲「勇腳阿伯」腳踏車彰化衝花蓮　找不到特戰老友留下來救災

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

花蓮縣光復鄉日前因堰塞湖溢流受創，吸引各地志工投入救援，其中一名來自彰化、現年78歲的楊聰敏阿伯，騎著腳踏車千里迢迢趕赴災區的身影，引起廣大網友熱議。實際上，阿伯原是因昔日特戰部隊的老友失聯，擔心其狀況，才決定親自前往現場找人，雖然還沒找到老戰友，但親眼看到光復鄉的慘況實在不忍心，才決定留下來協助清理。

▲「勇腳阿伯」現年已78歲，為了尋找昔日戰友騎腳踏車衝花蓮。（圖／記者唐詠絮攝）

楊阿伯表示，9月23日看到新聞報導光復村被泥水淹沒的慘況，心中既不捨又擔心，因為79歲的戰友陳民國就住在當地，他忐忑了好幾天，實在難以安心，於是決定親自動身前往，9月26日先從彰化騎車到新店，隔日再騎到宜蘭休息一晚，28日則轉搭自強號抵達花蓮光復。

楊阿伯抵達後光復後，立刻開始尋人，但附近居民皆不清楚陳民國的下落，找了一天仍然沒有老戰友的消息，雖然沒有老戰友的下落，但楊阿伯看著滿目瘡痍的街道，決定留下來幫忙2天，晚上都用紙箱當床墊睡在糖廠，白天則參與道路清理與街道清潔。

楊阿伯結束清淤後，10月1日先搭國光號至基隆，再騎腳踏車到台北後，由於實在太過疲勞，因此改為搭車返鄉，當晚8時終於回到彰化。

只不過，楊阿伯回家後心中仍放心不下昔日的特戰隊友，盼能透過媒體協助尋找，希望老友快點和他聯絡。

▲彰化阿伯獨自騎乘腳踏車，前往花蓮光復救災。（圖／翻攝自Threads／tibi_156）