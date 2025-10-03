　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　醫急喊：「隱形毒粉塵」恐釀大病

▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

▲鏟子超人集結花蓮救災，令人感動，但醫師提醒，超人們記得戴上口罩，以免暴露在呼吸道疾病極大風險中。（圖／古哥空拍法人提供）

記者游瓊華／台中報導

中秋連假將至，預計將有大批被譽為「鏟子超人」的熱血志工前往花蓮，投入災後重建。然而，醫師緊急呼籲，許多志工因天氣悶熱而忽略佩戴口罩，正將自己暴露在呼吸道疾病的極大風險中，愛心行動恐埋下健康隱憂。

亞洲大學附屬醫院胸腔暨重症醫學中心副院長黃建文表示，災區空氣中潛藏著肉眼難見的「隱形殺手」，包括石棉建材碎屑、乾燥後的粉塵、潮濕環境滋生的黴菌孢子及各種細菌。一旦吸入，人體呼吸道的過濾功能會迅速超載，粉塵直接沉積在肺泡，引發急慢性發炎，出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，嚴重者更可能誘發氣喘或加重慢性阻塞性肺病（COPD）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃建文強調，這些微粒的威脅不容小覷。黴菌可能造成過敏性肺炎；石棉或重金屬粉塵長期累積，更恐增加肺纖維化甚至肺癌的風險。許多年輕志工自恃身體健康，卻不知氣道可能已在「慢性發炎」，為未來健康埋下不定時炸彈。

▲醫急喊：災區空氣藏「隱形殺手」恐毀肺。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師提醒，若在救災後出現持續咳嗽、胸悶、呼吸困難或發燒等症狀，務必儘速就醫，切勿抱持「休息一下就好」的心態。（圖／亞大附醫提供）

預防勝於治療，保護自己才能幫助更多人！黃建文呼籲，在塵土飛揚的災區，防護力不足的布口罩效果有限，務必佩戴「外科或醫療級口罩」。離開現場後也應盡快洗臉、沖洗鼻腔，清除殘留粉塵。救災獻愛心，更要先顧好自身健康，才能讓善舉走得更長遠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林志傑引退賽正式公布　韓籍三本柱應援
快訊／路人闖軌遭自強號撞死！列車延誤
78歲阿伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」　找不到特戰老友留下來救災
中秋連假「3縣市」訂房最滿！人氣旅遊地揭曉
陳芳語比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光
親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大
背後偷襲扯頭髮！隨機砍人第一現場畫面曝　女童驚恐狂奔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

創業不孤單！「義之花」義式窯爐美味夢想力端出台式熱情與國際風味

保障台中2大百貨周年慶血拚人潮「2行穿道禁行」　違者罰5百

永慶房屋再掀AI房產科技浪潮！永慶AI特助開創便捷的「問房」體驗

快訊／新北五股熱飆38.7度　4縣市「高溫警示」

司機員出庫檢查「感電」右手骨裂　台鐵啟動調查檢討

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　醫急喊：「隱形毒粉塵」恐釀大病

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

創業不孤單！「義之花」義式窯爐美味夢想力端出台式熱情與國際風味

保障台中2大百貨周年慶血拚人潮「2行穿道禁行」　違者罰5百

永慶房屋再掀AI房產科技浪潮！永慶AI特助開創便捷的「問房」體驗

快訊／新北五股熱飆38.7度　4縣市「高溫警示」

司機員出庫檢查「感電」右手骨裂　台鐵啟動調查檢討

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　醫急喊：「隱形毒粉塵」恐釀大病

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

【廣編】台日百鬼降臨！九族文化村《妖祭：起源》X恐怖電影《泥娃娃》　萬聖節打造沉浸式驚悚體驗

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

中國武統台灣　這群人「下場最慘」！外媒曝：無處可逃遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

石崇良揭2方面嚴查代掛號　半年未見成效「部分負擔漲回50%」

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

更多熱門

相關新聞

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重災情，國軍則進駐災區協助，但前立委陳柏惟日前稱「你叫國軍去清民宅，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔，國軍挖到私房錢，後面沒辦法咎責」，此話一出，遭國民黨痛批。對此，陳柏惟今(3日)還原原意表示，該片段是強調「過去」國軍與志工的任務編組與分工，語句如此，語意也是如此，不知道哪個字看不懂，國民黨惡意扭曲，硬將白布染黑，變造語意不會改變花蓮的現況。

鴻海支援花蓮3大方案！捐贈家電提供助學金　員工有薪返鄉復建假

鴻海支援花蓮3大方案！捐贈家電提供助學金　員工有薪返鄉復建假

花蓮在地人「這裡更需要人手」真實求援心聲

花蓮在地人「這裡更需要人手」真實求援心聲

連假會有更多志工！鍾明軒揭現場實況

連假會有更多志工！鍾明軒揭現場實況

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

關鍵字：

鏟子超人花蓮光復救災口罩

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面