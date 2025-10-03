鏟子超人大軍中秋衝花蓮　醫急喊：「隱形毒粉塵」恐釀大病

▲鏟子超人集結花蓮救災，令人感動，但醫師提醒，超人們記得戴上口罩，以免暴露在呼吸道疾病極大風險中。（圖／古哥空拍法人提供）



記者游瓊華／台中報導

中秋連假將至，預計將有大批被譽為「鏟子超人」的熱血志工前往花蓮，投入災後重建。然而，醫師緊急呼籲，許多志工因天氣悶熱而忽略佩戴口罩，正將自己暴露在呼吸道疾病的極大風險中，愛心行動恐埋下健康隱憂。

亞洲大學附屬醫院胸腔暨重症醫學中心副院長黃建文表示，災區空氣中潛藏著肉眼難見的「隱形殺手」，包括石棉建材碎屑、乾燥後的粉塵、潮濕環境滋生的黴菌孢子及各種細菌。一旦吸入，人體呼吸道的過濾功能會迅速超載，粉塵直接沉積在肺泡，引發急慢性發炎，出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，嚴重者更可能誘發氣喘或加重慢性阻塞性肺病（COPD）。

黃建文強調，這些微粒的威脅不容小覷。黴菌可能造成過敏性肺炎；石棉或重金屬粉塵長期累積，更恐增加肺纖維化甚至肺癌的風險。許多年輕志工自恃身體健康，卻不知氣道可能已在「慢性發炎」，為未來健康埋下不定時炸彈。

▲醫師提醒，若在救災後出現持續咳嗽、胸悶、呼吸困難或發燒等症狀，務必儘速就醫，切勿抱持「休息一下就好」的心態。（圖／亞大附醫提供）

預防勝於治療，保護自己才能幫助更多人！黃建文呼籲，在塵土飛揚的災區，防護力不足的布口罩效果有限，務必佩戴「外科或醫療級口罩」。離開現場後也應盡快洗臉、沖洗鼻腔，清除殘留粉塵。救災獻愛心，更要先顧好自身健康，才能讓善舉走得更長遠。