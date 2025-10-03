提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

▲眾多志工、國軍協助災民重建家園。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，律師林智群在臉書上列出災民要知道的幾件事，首先是要在兩年內提國賠訴訟，再來提告對象要把中央政府主管機關和花蓮縣政府都列進去，還有，若要租屋或買新家具，要記得留下單據。

林智群在臉書社團「林智群律師（klaw）」上發文列出災民要知道的幾件事，第一，災民要在兩年內，也就是116年9月22日之前提國賠訴訟，不過在提國賠訴訟之前，要先以「書面」向政府機關提出請求，當雙方協議不成，才可以提國賠訴訟。

再來，林智群指出，雖然縣政府的撤離疏失很明顯，但提告對象還是建議把中央政府主管機關、花蓮縣政府都列進去，「兩個都告，再讓法院判斷誰應該負責，抓兩個總勝過只押一個」。

第三，林智群表示，家具都是毀損，損失部分很難證明，「但民事訴訟法第222條給法院權力直接認定損害數額（只是要算折舊）。」第四，人命部分，一般總賠償是500萬元至800萬元之間，可以作為參考；最後，期間如果要另外租屋，或者要買新家具，記得留下單據，可以當作證據。

貼文曝光後，也有網友提問，「『估價單』可以當成財損的原證嗎？」林智群則解答，「不行喔！」

本文經林智群律師授權引用