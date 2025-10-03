　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲眾多志工、國軍協助災民重建家園。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，律師林智群在臉書上列出災民要知道的幾件事，首先是要在兩年內提國賠訴訟，再來提告對象要把中央政府主管機關和花蓮縣政府都列進去，還有，若要租屋或買新家具，要記得留下單據。

林智群在臉書社團「林智群律師（klaw）」上發文列出災民要知道的幾件事，第一，災民要在兩年內，也就是116年9月22日之前提國賠訴訟，不過在提國賠訴訟之前，要先以「書面」向政府機關提出請求，當雙方協議不成，才可以提國賠訴訟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來，林智群指出，雖然縣政府的撤離疏失很明顯，但提告對象還是建議把中央政府主管機關、花蓮縣政府都列進去，「兩個都告，再讓法院判斷誰應該負責，抓兩個總勝過只押一個」。

第三，林智群表示，家具都是毀損，損失部分很難證明，「但民事訴訟法第222條給法院權力直接認定損害數額（只是要算折舊）。」第四，人命部分，一般總賠償是500萬元至800萬元之間，可以作為參考；最後，期間如果要另外租屋，或者要買新家具，記得留下單據，可以當作證據。

貼文曝光後，也有網友提問，「『估價單』可以當成財損的原證嗎？」林智群則解答，「不行喔！」

本文經林智群律師授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

中秋前夕驚傳黑心豬大腸！雙氧水漂白賣出數千公斤　搜索屠宰場

迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

中秋前夕驚傳黑心豬大腸！雙氧水漂白賣出數千公斤　搜索屠宰場

迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

快訊／路人闖軌道遭自強號撞死 「新營=後壁」單線通行延誤

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

更多熱門

相關新聞

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

中秋連假將至，因為花蓮光復災區重建仍持續中，預期連假期間會在有一波「鏟子超人」大軍湧現，台鐵公司今(3日)宣布，將再加開6班南迴線6列次新左營往花蓮的區間快車。

性騷李多慧被搜出是中油員工　業者喊0容忍

性騷李多慧被搜出是中油員工　業者喊0容忍

「勇腳阿伯」腳踏車衝花蓮　尋找老戰友　

「勇腳阿伯」腳踏車衝花蓮　尋找老戰友　

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　「隱形毒粉塵」恐釀大病

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　「隱形毒粉塵」恐釀大病

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

關鍵字：

花蓮光復救災災民國賠林智群

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面