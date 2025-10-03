花蓮大叔「家當全沒了」卻婉拒領物資！她聽原因：好體貼的人

▲許多熱心民眾都到花蓮幫忙。（資料照／記者許權毅攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多熱心民眾都投入救災，想盡一份心力。鄭家純就在臉書發文表示，有戶人家只有叔叔一個人住，她本想帶對方去領物資，沒想到卻被婉拒，而原因則是擔心自己身上髒兮兮，會弄髒她的車，「真的是好體貼的人」。

鄭家純在臉書上發文分享，有戶人家只有叔叔一個人住，她本來詢問對方，有沒有去糖廠物資站領取物資？並有意直接帶對方去。然而，叔叔卻說，「我什麼都有啦，不用不用，而且我的汽車、機車都漂走了，沒有交通工具」。

鄭家純這時往屋內一看，發現真的是「家徒四壁」，於是直接跟叔叔說，明天她要帶對方去糖廠物資站，「電話給我，明天聯絡喔，會來載你。」結果叔叔卻說，「可是我到中午就全身髒兮兮的，不要上你的車啦！」

鄭家純則要叔叔別擔心，白天也是載鏟子超人，車上都是泥。她也大讚叔叔，「真的是好體貼的人」，哪怕自己一樓整層的家當都沒了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些災民應該會不好意思去領取物資」、「叔叔一定是覺得自己一個人沒關係，不想麻煩別人」、「家裡已經這樣，還如此善良，真的沒物資就去拿，別不好意思，日子還是要過下去」。