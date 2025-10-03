「單腿超人」現身花蓮災區！裝義肢開山貓鏟土　全場震撼

▲裝義肢的男子熟練地開山貓救災，眼神堅定鏟土。（翻攝Threads／@benson0410授權提供）

文／鏡週刊

花蓮光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，重創當地，多地房舍淹沒在泥濘中，全台各地民眾化身「鏟子超人」投入救災。當中一名僅剩一條腿、裝著義肢的男子，眼神堅定俐落開著山貓救災，網友看了相當感動，封他是「單腿超人」。

農藝網紅林柏賢昨（2日）在Threads分享一段影片，寫下：「這我兄弟，只剩一隻腳還是來救災。」只見畫面中的男子右腿裝義肢，他神情專注，熟練地駕駛山貓在災區中鏟土。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光即吸引超過5萬人按讚，許多網友被他的眼神深深震撼，直呼「堅定得像要把整個光復的土鏟光一樣猛」「眼裡只有泥巴，殺氣滿滿，泥巴看了嚇死」「那個眼神在說：泥巴們 怕了沒 我來了。也有人細看後才驚覺：「以為只是膝蓋受傷，仔細一看才發現是裝義肢，辛苦了，記得補充水份！」

有現場志工透露，幾戶受災民宅的泥土，幾乎都是他一個人處理的，直呼「向他致敬」。還有網友盛讚：「英雄不一定披著披風，但一定帥的一句切烈」「身殘心不殘，佩服您，太強大了！」「雙腳健全的我好慚愧，看到他真的哭了」。

還有網友將他比喻成電影角色，稱他的眼神與專注操作就像「賽博龐克裡的重裝大佬」，義肢反而成了他戰鬥的勳章。有人感性寫下：「這眼神不只征服了光復的泥濘，也征服了我」「真的謝謝您們，說實在的我們真的沒什麼好抱怨的，沒有不可能，只有要不要，謝謝這些超人」。



更多鏡週刊報導

花蓮災區驚現「獨臂超人」！ 單手鏟泥全網淚崩：真英雄

鏟子超人齊心救災 大馬天主堂呂德偉神父哽咽：真的很感謝

鍾明軒現身花蓮救災！ 汗流浹背吃便當喊：突然變得加倍好吃