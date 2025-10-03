女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲　求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

▲女歌迷看周杰倫演唱會丟失名貴手鐲，發文後幸運找回。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東一名周姓女子9月中在濟南觀看周杰倫演唱會時，不慎遺失價值11萬元人民幣（約47萬元新台幣）的名貴手鐲。心急如焚的當下，趕緊在社群平台小紅書發文求助，沒想到，隔一天便奇蹟般獲得網友回應，「沒猜錯的話，是我撿到了！」消息一出引起大批網友熱議，不少人直呼「演唱會自帶拾金不昧buff」。

《極目新聞》報導，周女士9月25日發帖稱，「萬能的小紅書，請幫我找到手鐲，周杰倫濟南演唱會，丟失11w釘子手鐲，有撿到的姐妹嗎？9.19場。」她透露，場館工作人員已多次幫忙尋找仍無下落。

令人驚喜的是，第二天就有浙江網友在評論區回覆該文並曬出照片稱，「沒猜錯的話，是我撿到了！」隨後周女士與拾獲者取得聯繫，並在警方協助下順利取回手鐲。

根據該品牌官網顯示，此款手鐲售價達11.3萬元人民幣。周女士事後也發文感謝，「做夢也想不到，能在五萬人的會場找回遺落的手鐲！感謝兩位杭州的杰迷，感謝所有幫我轉發和留言的網友，還有周杰倫和他的演唱會。」

不少網友紛紛表示，「一定要好好感謝這樣的好人」；「太幸運了」。而撿到手鐲的網友也再次回覆稱，「失而復得的幸福感，加在這個手鐲上是不是更珍貴了呢？以後可得多小心啦！」