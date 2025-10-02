五度謊報謝霆鋒演唱會「有炸彈」！　港女稱「一時貪玩」下場慘了

▲謝霆鋒今年4月在香港啟德體育園舉辦個人演唱會。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

一名28歲香港女子先後10次「報假案」，包括於今年4月謝霆鋒演唱會最後一場，5度謊稱啟德主場館內有炸彈，又向警方報失手機；以及4度假報遭一名音樂學院男導師偷拍和盜取財物，她被捕後解釋因「貪玩」而犯案。

《星島日報》報導，這名28歲女子於今年4月27日下午2時40分至5時38分期間，即謝霆鋒演唱會開始前，5度報案稱啟德主場館2樓廁所及貴賓室內有可疑炸彈及藥物，她於前4次均以假名或匿名向電子報案中心舉報。

女子當天的最後一次報案，則致電牛頭角警署，向警員聲稱在貴賓室女廁內發現一袋白色粉末，以及一個寫有「炸彈」二字的紙箱。警方隨後掃蕩大樓後沒有發現。女子同晚再向警方報失一部iPhone 16 Pro。

香港警方調查發現被告身份，並揭發她分別於4月26日及5月2日先後4次作出舉報，指某音樂學院男導師偷拍她及偷竊她的財物，但警方調查後也無發現。

警方循報案人電話號碼及IP位址追查，找到報案女子住址以及作為電話號碼登記人的女子父親，父親其後確認號碼使用者為女子。於5月7日被拘捕後，女子於警誡下稱因一時貪玩，故虛報炸彈及有人犯罪，而報失手機則為轉移警方視線。

該名女子今（2）日於法院上承認，向他人傳達有炸彈的虛假消息、明知地誤導警務人員，及虛報有人犯罪等10罪。署理主任裁判官梁嘉琪判刑時指出，被告具一定學歷和工作經歷，必然預見其行為後果是浪費警力，而且是連續犯案，案件嚴重，判處這名女子入獄8個月8星期。