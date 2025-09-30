　
災區驚見「超帥指揮員」竟是吳怡農　採泥濘扛門！貼心1舉動網讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲吳怡農在災區指揮。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區，民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農也投入救災行列，有網友貼出影片，一早到現場報到，就看到一名男子站在人群中指揮，仔細一看，居然是吳怡農，帥氣身影被捕捉後在網路瘋傳，大批網友讚爆「又帥又溫柔！」

有網友在Threads發文，早上到災區報到，就看到吳怡農在現場指揮，頂著烈日站在泥濘中，面帶笑容向志工解說流程「挖完就到後面來接龍，不用擔心，會輪到你，這樣可以嗎？」現場志工齊聲回應「可以」後，他不忘叮嚀「注意安全，後面有怪手，裡面有山貓」，講完之後又到後面，跟另一群志工再解說一遍。

這段影片在Threads上被轉發後，超過140萬次觀看，網友熱烈留言，「他真的方方面面都很傑出」、「為善不高調。這樣的人品，更顯得格外高尚」、「帥爛…謝謝怡農和所有志工」、「說話的聲音好溫柔，太帥了」。還有網友發現吳怡農的貼心舉動，「吳怡農超細心，講解的時候自己在大太陽下」、「讓團隊成員站在有影子的地方，自己站在陽光下，真的是溫暖有愛心的人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自吳怡農FB、Threads）

▲吳怡農到災區協助。（圖／翻攝自吳怡農FB）

也有現場志工留言，「今天有遇到吳怡農！他很帥！在現場指揮大家，分工合作！不作秀多做事！超讚」、「想說分配工作的人怎麼很眼熟，原來是吳怡農！早上到下午都看到他在光復國中幫忙指揮引導」。

吳怡農29日也在臉書發文，「六百位來自全台的兄弟姐妹們，今天在花蓮光復國中集合，協助復原工作。重機具無法在許多室內空間施工。每一雙手，都是韌性的力量、恢復日常的關鍵。請加入志工行列。」

．本文經「網友＠archi_jarc」授權轉載。

在 Threads 查看
吳怡農災區

