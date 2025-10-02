ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看　Number Ones衝一波

▲高雄10月滿滿的BLACKPINK！ROSÉ快閃店明日正式登陸高雄。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

南韓大勢女團BLACKPINK將於10月中旬到高雄世運主場館合體開唱，其中成員ROSÉ的快閃店搶先登陸高雄，明（3）日起將於SKM Park Outlets登場，《ETtoday新聞雲》帶您搶先觀賞主視覺。

BLACKPINK世界巡迴《BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》將於10月18、19日在高雄開唱，這也是Jisoo、Jennie、ROSÉ、Lisa二度登上世運舞台，10萬名BLINK（BLACKPINK粉絲名）狂潮將再次席捲全城。

還沒等到演唱會，ROSÉ的快閃店「rosie POP-UP STORE」搶先在SKM Park Outlets高雄草衙登場，讓許多BLINK、Number One（ROSÉ粉絲名）引頸期盼。

▲快閃店擺放的爵士鼓讓人夢回〈APT.〉MV。（圖／記者許宥孺攝）



ROSÉ去年10月與美國歌手Bruno Mars發行合作單曲〈APT.〉，不僅夢幻聯動吸引全球歌迷關注，因音樂活潑俏皮、節奏相當洗腦，讓這首歌瞬間風靡全球，YouTube點擊率已超過20億次。隨後ROSÉ發布首張個人專輯《rosie》，歌曲貼近女孩的心境，其辨識度極高的嗓音，也讓這張專輯獲得極高評價。

「rosie POP-UP STORE」先前在吉隆坡、新加坡、香港、倫敦等地舉辦，許多商品瞬間秒殺，主辦單位昭宜國際聯合表示，台灣快閃店是特別爭取的加碼場次，許多商品都是和全球在搶貨，數量相當有限，每人每品項限購1份，目前均採取預購宅配到府，其中帽T韓國尚未上市，粉絲可趁機把握。

▲▼BLACKPINK ROSÉ快閃店登陸高雄，全部商品採預購制。（圖／記者許宥孺攝）



快閃店以〈APT.〉黑色和桃粉色的搖滾風主視覺呈現，現場有多款上衣，包括ROSÉ上身的Number One girl T恤、SHE’S 28帽T，以及rosie手機殼、棒球帽、磁吸手機支架、黑膠唱片、〈APT.〉烈酒杯、鑰匙圈、蠟燭等，並有爵士鼓、ROSÉ背板等裝飾，不管是不是Number One都會被粉紅魅力給攻佔。

高雄市經發局持續配合演唱會推出面額50元商圈夜市優惠券，歌迷凡憑2025超犀利趴14與BLACKPINK世巡演唱會門票，即可至指定捷運站點兌換商圈夜市優惠券，並能直接用於高雄40多處商圈夜市及400多家精選店家，此外，高雄各大百貨也推出憑票根兌換優惠活動，包括夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等業者皆祭出電子折價券、遊樂設施體驗券及專櫃折扣等多項粉絲專屬優惠。

▼ROSÉ快閃店搶先看。（圖／記者許宥孺攝）



◆rosie POP-UP STORE快閃店資訊

地點：SKM Park Outlets高雄草衙

時間：2025/10/03-2025/10/19