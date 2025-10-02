苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

▲女英雄成功從邱男手中救下女學童，原來她是安親班老師。（圖／民眾提供）



記者楊永盛、柯振中／苗栗報導

苗栗縣苗栗市40多歲的邱姓男子2日下午持刀傷人，導致2名女學童、1名男子受傷，3人均被送往醫院救治。案件發生的當下，有名女子頂著危險衝上前，拉住被挾持女童的書包，硬是將人救出，如今女英雄的身分也曝光，原來竟是安親班的黃姓女教師。至於詳細案發過程為何，仍待後續釐清。

邱姓男子2日下午3點左右，持刀在苗栗市中正路的一間超商犯案，隨機攻擊了11歲徐姓女童、11歲丁姓女童及50歲林姓男子，導致3人身上多處受傷，均被送往醫院救治。

案件發生當下，徐姓女童來不及逃跑，不但遭到砍傷，更是被邱男挾持。當時一名女子發現狀況，立即衝上前對峙，並且趁隙拉住書包，將徐姓女童救了出來。

▲▼苗栗男隨機殺人，2女童、1大人送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



後續經過調查，原來這名女英雄是安親班的黃姓女教師，當時她帶著8名學童過馬路，突然聽見後方的尖叫聲，回頭一看發現邱男正持刀傷害孩童。

黃女見狀以後，立即英勇上前，救下許多孩子，遺憾的是丁姓女學童的胸口仍被刺傷。至於詳細案發原因、案發過程為何，仍待後續釐清。