社會 社會焦點 保障人權

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗市中正路昨(2日)下午3時許傳出隨機砍人案，48歲的邱男手綁尖刀，當街襲擊國小女童及路人，造成徐姓、丁姓女童受傷，另名50歲的林男因持手機報警也遭砍，3人均受傷送醫。監視器也拍下第一位遇害的徐姓女童畫面，當時女童揹著書包站在路邊，邱嫌突然騎車接近，猛地就朝女童猛刺，場面十分驚悚。

▲▼（變色版）苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲徐姓女童當時站在社寮街路邊。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，邱嫌就住在案發超商附近，2日下午邱嫌將水果刀先纏在左手上，接著騎車外出到社寮街尋覓犯案對象，先砍傷徐姓女童後，尾隨到超商處，見到徐姓女童向林男求救，趁他打電話報警時又從後方猛刺林男背部、右胸，接著再刺傷一旁的丁姓女童，造成3人受傷。

監視器拍下，徐姓女童與另名女同學經過社寮街，徐女因故站在路邊，而同儕則是繼續向前走，這時邱嫌騎車從後方接近，見到徐童落單後，立即下車從後方伸手拉住徐童頭髮，還不等她反應過來，就持刀朝其猛刺數刀。徐童當時嚇傻，連忙以便當袋護住身體，並趁隙拉著同儕快步逃離現場。

▲▼（變色版）苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲邱嫌停下機車從後方接近徐童，先抓住徐童頭髮，接著揮刀猛刺，嚇得徐童趕緊逃跑。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼（變色版）苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼（變色版）苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱嫌見到徐童逃跑後，不慌不忙走回機車，先是往相反方向騎去，後又追著徐童到10年前犯案的超商，見到徐童當下負傷正在向另名林姓男子(50歲)求救，趁林男打電話報警不注意時，猛地從後側偷襲，持刀刺入林男背部，待林男驚嚇轉身時，再朝其右胸刺入一刀。

在邱嫌襲擊林男時，碰巧遇上補習班老師帶領學童過馬路，當時老師見到超商門口有2名男子疑似在扭打，驚覺情況不對，急忙要孩子快跑，而走在最前面的丁姓女童還來不及逃跑，就被邱嫌抓住挾持，儘管老師肉身護童、連忙將丁童拉回，但丁仍遭到邱嫌刺了數刀。邱在犯案後隨即逃回住家，後警方獲報火速到場壓制逮人。

遭砍的徐姓女童前胸出現淺傷、右手撕裂傷；林姓男子前、後各中一刀，送醫後有嚴重內出血，傷勢急轉直下，目前在加護病房觀察；丁姓女童則是左胸有3至4公分的穿刺傷，出現明顯氣血胸，轉送中國醫藥大學兒童醫院手術搶救，術後送加護病房觀察。

▼邱嫌從容走上機車，追著徐童到超商，再砍傷林男、及另名丁姓女童。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗隨機砍人，第一現場曝光，徐姓女童當街遭砍。（圖／記者楊永盛翻攝）

10/02 全台詐欺最新數據

背後偷襲扯頭髮！隨機砍人第一現場畫面曝　女童驚恐狂奔

苗栗砍人男「一舉動」擺明早有準備！

苗栗砍人男「一舉動」擺明早有準備！

針對苗栗隨機砍人事件，網紅「伊萊媽」Annie 2日在社群網站痛斥兇嫌手法殘忍，「他甚至把刀綁在手上，這絕對不是一時衝動，而是早有準備，擺明就是要『砍到底』。」身為父母，她直言看到這樣的新聞「真的感到心碎與恐懼」。

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命

即／隨機砍人兇煞正面曝 喊「沒吃藥」才失控

即／隨機砍人兇煞正面曝 喊「沒吃藥」才失控

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

