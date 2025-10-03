苗栗恐怖男隨機砍人！高大成：長期吸毒腦軟化　斷言再犯率高

記者白珈陽／台中報導

苗栗邱姓男子有吸食安非他命毒品前科，10年前犯下隨機殺人案遭判刑8年8月，近期因刑滿出獄，卻又在相同犯案地點的某超商外隨機持刀刺傷3人，其中包括2名國小女童，震驚社會。對此，法醫高大成指出，邱男應是長期使用安毒導致「腦軟化」，失去自控能力且有被害妄想症才出手傷人。但他強調，邱選擇在同樣地點行兇，顯示仍有思考能力，這次更找上無法反抗的老弱婦孺，非常可惡，斷言「這種人再犯率高！」，呼籲警政單位要嚴格進行管控。

▲高大成說，邱男選在同樣地點行兇，顯示仍有思考能力，這次更找上無法反抗的老弱婦孺，非常可惡，斷言「這種人再犯率高！」（圖／記者白珈陽攝）

高大成表示，安非他命跟其他毒品不太一樣，會引起血管發炎、腦部缺氧，進而造成「腦軟化（腦部組織壞死）」，如同腦部空洞一般，會使人像個瘋子，俗語說「頭殼空空」就是像這樣，而且這種狀況是不可逆的，為腦部永久性損傷。

高大成進一步指出，發生腦軟化後，會導致吸食者產生被害幻想症，常常妄想別人「是不是要殺我？是不是要打我？」，他曾相驗超過10名吸食安毒的死者，很多死者因發生被害妄想，以為別人要殺害，結果自己逃到跳樓自殺。

媒體詢問，邱嫌在相同地點、以相同手法犯案，該如何解釋？高大成說，會出現類似情節，代表邱男還有思考能力，但由於腦部受到損傷，那種被害的感覺無法消除，為了保護自己，而選擇在自己熟悉、能掌握環境的地點出手傷人，且刀刀往胸口刺，殺意明顯，也符合「因妄想覺得別人要陷害他」的病狀。

有關邱嫌落網後辯稱「因最近沒有吃精神科的藥控制病情，才會行為失控行兇」，高大成說，精神藥物主要是抑制病患胡思亂想、衝動等情緒，但藥物經過3天就會代謝，因此不用停藥多久，只要3天沒服藥，就會病情爆發。而事實上，檢警搜索邱的住家，並未發現他有就醫紀錄或相關藥物。

▲苗栗市邱姓男子隨機砍人案，警方今上午押解返家清查證物，中午移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）



高大成再次強調，安毒不同於其他毒品，破壞腦部程度深，吸食其他毒品的毒蟲可能會因沒錢買毒而犯下搶劫、傷人案件，但吃安毒的純粹就是「自己瘋了」就犯案，如同不定時炸彈，再犯率非常高，若警方沒有加強管控，恐會有更多無辜的人受害。