快訊／10年傷7人！苗栗惡魔男隨機殺人　檢方聲押禁見

▲邱男持刀隨機殺人，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。（圖／記者楊永盛攝）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗市中正路2日下午3時46分發生隨機砍人案！48歲邱姓男子10年前在超商曾犯下砍殺4人未遂的案件，未料今年3月服刑完畢出獄後再度於同間超商持刀攻擊，造成1名50歲林姓男子與2名11歲女童受傷，今(3日)下午移送苗栗地檢署，稍早經複訊約1小時後，檢方認其涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂、傷害等4項罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

回顧此案，2日下午3時許，邱男疑似吸毒後精神不穩，左手綁著利刃、頭戴安全帽走到超商門口前，朝經過的一群孩童攻擊，造成徐姓女童前胸前胸表出現淺傷、右手撕裂傷，丁姓女童傷勢較重，左胸有3至4公分的穿刺傷，有氣血胸情形，另名50歲林姓男路人則是右上腹、背部受有穿刺傷。

邱男犯後隨即逃回家中，獲報的員警也趕到現場對峙，持槍喝令邱男把刀放下，但他依舊老神在在、絲毫不在意現況，最後眾人衝上前壓制才順利逮捕他。據悉，警方至今尚未找到邱嫌前往精神科就診紀錄，未也在嫌犯身上和住家查獲毒品和精神科藥品，將擴大調閱健保署就診紀錄，釐清是否有外地就醫紀錄。