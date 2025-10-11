消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

▲救護人員見女患者已經屍僵，並未施以急救，家屬卻提告求國賠。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿定（化名）因為母親倒下後，消防人員並未施以急救，氣得控訴消防局救護人員未妥善處理，導致母親死亡，並提出損害賠償請求，要求國賠150萬餘元。阿定的請求一審被駁回，再度提出上訴，不過又被台北地院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書，事件發生於2021年6月20日，阿定的母親在台北市某住處疑似因健康問題倒下。警方報案後，消防局救護人員抵達現場，但經檢查後確認患者已死亡並未進行急救。

阿定認為，母親當下尚未死亡，是救護人員怠於履行職責，且未告知家屬急救的可能性，侵害了知情權和急救權。他進而提出國賠訴訟，要求賠償殯葬費用及精神慰撫金共計150萬1000元。

阿定在庭上出示多項證據，包括救護紀錄表、拍攝照片，以及派出所員警的現場錄音譯文。他主張母親當時仍有體溫且未僵硬，應可透過急救手段挽救生命。

不過，法院審理過程中發現，錄音譯文顯示員警及救護人員都曾判斷，患者已無呼吸且屍僵情況明顯，無法證明患者在救護人員抵達時仍有生命跡象。此外，阿定所提的「知情權」並非法律所保護的請求權，法院認為其訴求難以成立。

法官在判決中指出，依據國家賠償法，若公務員執行職務時並未因故意或過失侵害人民權利，國家賠償責任即不成立。本案中，救護人員的行為未見違法，且原告未能提供足夠證據證明母親在急救機會存在時遭怠於處置，因此駁回阿定的訴訟請求及假執行聲請。

阿定對此不服，提出了上訴，不過台北地院法官經過審理，認定救護人員並無怠於執行職務，處置方式符合法規、專業，不構成國家賠償要件，因此予以駁回，全案仍可上訴。