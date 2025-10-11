　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

▲▼救護車,急診,送醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲救護人員見女患者已經屍僵，並未施以急救，家屬卻提告求國賠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿定（化名）因為母親倒下後，消防人員並未施以急救，氣得控訴消防局救護人員未妥善處理，導致母親死亡，並提出損害賠償請求，要求國賠150萬餘元。阿定的請求一審被駁回，再度提出上訴，不過又被台北地院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書，事件發生於2021年6月20日，阿定的母親在台北市某住處疑似因健康問題倒下。警方報案後，消防局救護人員抵達現場，但經檢查後確認患者已死亡並未進行急救。

阿定認為，母親當下尚未死亡，是救護人員怠於履行職責，且未告知家屬急救的可能性，侵害了知情權和急救權。他進而提出國賠訴訟，要求賠償殯葬費用及精神慰撫金共計150萬1000元。

阿定在庭上出示多項證據，包括救護紀錄表、拍攝照片，以及派出所員警的現場錄音譯文。他主張母親當時仍有體溫且未僵硬，應可透過急救手段挽救生命。

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

▲救護人員見女患者已經屍僵，並未施以急救，家屬卻提告求國賠。（示意圖／ETtoday資料照）

不過，法院審理過程中發現，錄音譯文顯示員警及救護人員都曾判斷，患者已無呼吸且屍僵情況明顯，無法證明患者在救護人員抵達時仍有生命跡象。此外，阿定所提的「知情權」並非法律所保護的請求權，法院認為其訴求難以成立。

法官在判決中指出，依據國家賠償法，若公務員執行職務時並未因故意或過失侵害人民權利，國家賠償責任即不成立。本案中，救護人員的行為未見違法，且原告未能提供足夠證據證明母親在急救機會存在時遭怠於處置，因此駁回阿定的訴訟請求及假執行聲請。

阿定對此不服，提出了上訴，不過台北地院法官經過審理，認定救護人員並無怠於執行職務，處置方式符合法規、專業，不構成國家賠償要件，因此予以駁回，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息！　警上門他秒後悔了

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

快訊／毒駕BMW衝茶行！43歲惡男害母子天人永隔　深夜收押禁見

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

嚇壞女粉！「潮派鹿港」音樂祭突見「露鳥俠」　警壓制逮人

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

煮魚翅爆炸！高雄海產行黑煙沖天　老闆救火燙傷灌救現場狼藉

北海岸驚魂！高中同學租車半途突起火　熱心騎士狂按喇叭救一車人

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男連假探母！撞重機衝護欄不治　車轉1圈才停下...驚悚畫面曝

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息！　警上門他秒後悔了

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

快訊／毒駕BMW衝茶行！43歲惡男害母子天人永隔　深夜收押禁見

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

嚇壞女粉！「潮派鹿港」音樂祭突見「露鳥俠」　警壓制逮人

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

煮魚翅爆炸！高雄海產行黑煙沖天　老闆救火燙傷灌救現場狼藉

北海岸驚魂！高中同學租車半途突起火　熱心騎士狂按喇叭救一車人

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息！　警上門他秒後悔了

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

《許願吧，精靈》秀智美貌暴擊！科學減肥「千卡菜單」與424洗臉法公開

國慶連假打卡去！兔兔Q、魯斯佛巨萌氣偶現身　碧潭將有水豚地景

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

相關新聞

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

輝達選定北士科T17、T18基地做為海外總部用地，但該處地上權屬新光人壽，依法不得直接移轉地上權，因此至今仍卡關中。北市府日前擬以「新新併」為由與新壽解約，但有法界人士認為「法理上難行」；對此，北市法務局長連堂凱指出，他也曾任執業律師，法務局都知悉法律，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權。

熱戀已婚教授！「論文被丟地上」她怒告性侵

熱戀已婚教授！「論文被丟地上」她怒告性侵

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安笑曝近況

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安笑曝近況

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

女大生出遊遭侵犯！男同學爬上床伸狼爪

女大生出遊遭侵犯！男同學爬上床伸狼爪

關鍵字：

國賠消防員救護人員法院台北市

讀者迴響

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面