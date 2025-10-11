以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

▲北士科T17、T18基地鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達選定北士科T17、T18基地做為海外總部用地，但該處地上權屬新光人壽，依法不得直接移轉地上權，因此至今仍卡關中。北市府日前擬以「新新併」為由與新壽解約，但有法界人士認為「法理上難行」；對此，北市法務局長連堂凱指出，他也曾任執業律師，法務局都知悉法律，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權。

針對新光人壽公司（新壽）在士林科技園區 T17、T18地上權案的合約問題，北市法務局長連堂凱重申，根據合約規定（第4.2.1條），如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，存續公司才能繼受地上權。

連堂凱強調，「市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權」，外界不應混淆事實，以訛傳訛，對承辦法律業務的基層公務員並不公平。

連堂凱指出，新壽公司未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，依契約規定（第9.1.2.15條），可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回T17、T18土地。

連堂凱說，新壽標下T17、T18兩塊地至今，開發進度嚴重落後，土地仍是空地一片。市府會堅守合約，確保士林科技園區的土地能盡快開發，落實其產業發展的目標。

至於有律師以「公司法第75條消滅公司權利、義務由存續公司承受」為由，刻意進行批評，連堂凱反駁說，他本人也曾任執業律師，法務局同仁也都知悉相關法律。並指出，該律師臉書貼文下方留言也有網友提醒，本府與新壽公司合約約定，甲方（市府）就乙方消滅後存續公司是否可繼受契約權利，契約約定市府有可否之權利，存續公司本應承受該契約義務。公務人員依法行政，依約審查、個案判斷，絕非橡皮圖章，且盼外界勿以訛傳訛。

而外界有心人士提出「市府政策反覆、嚇跑外資」，連堂凱表示，市府與新壽公司間其它案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，本府已請新壽公司可依約來文取得本府同意。「南港轉運站BOT案」因該案工程進度落後，請新壽公司向本府說明釐清合併後如何改善工程進度，本府再審酌是否同意。市府就每一獨立案件依約審查，何來政策反覆？