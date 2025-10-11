　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

▲▼媒體盛傳輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

▲北士科T17、T18基地鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達選定北士科T17、T18基地做為海外總部用地，但該處地上權屬新光人壽，依法不得直接移轉地上權，因此至今仍卡關中。北市府日前擬以「新新併」為由與新壽解約，但有法界人士認為「法理上難行」；對此，北市法務局長連堂凱指出，他也曾任執業律師，法務局都知悉法律，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權。

針對新光人壽公司（新壽）在士林科技園區 T17、T18地上權案的合約問題，北市法務局長連堂凱重申，根據合約規定（第4.2.1條），如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，存續公司才能繼受地上權。

連堂凱強調，「市政府本來就因為這個合約規定而有換約的同意權」，外界不應混淆事實，以訛傳訛，對承辦法律業務的基層公務員並不公平。

連堂凱指出，新壽公司未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，依契約規定（第9.1.2.15條），可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回T17、T18土地。

連堂凱說，新壽標下T17、T18兩塊地至今，開發進度嚴重落後，土地仍是空地一片。市府會堅守合約，確保士林科技園區的土地能盡快開發，落實其產業發展的目標。

至於有律師以「公司法第75條消滅公司權利、義務由存續公司承受」為由，刻意進行批評，連堂凱反駁說，他本人也曾任執業律師，法務局同仁也都知悉相關法律。並指出，該律師臉書貼文下方留言也有網友提醒，本府與新壽公司合約約定，甲方（市府）就乙方消滅後存續公司是否可繼受契約權利，契約約定市府有可否之權利，存續公司本應承受該契約義務。公務人員依法行政，依約審查、個案判斷，絕非橡皮圖章，且盼外界勿以訛傳訛。

而外界有心人士提出「市府政策反覆、嚇跑外資」，連堂凱表示，市府與新壽公司間其它案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，本府已請新壽公司可依約來文取得本府同意。「南港轉運站BOT案」因該案工程進度落後，請新壽公司向本府說明釐清合併後如何改善工程進度，本府再審酌是否同意。市府就每一獨立案件依約審查，何來政策反覆？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洞洞鞋惹禍！　新埔站手扶梯多人跌倒受傷
快訊／水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽
快訊／失聯47天！　80米深谷尋獲屍體
薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉了
快訊／中國公布台18人懸賞公告　國防部回應了
歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩
麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

6首長不畏網軍挺任黨魁　郝龍斌：他們知道「偏激路線」將分裂黨

藍營砲轟中國介入黨主席選舉　她嘆已知用火：國民黨應正視中國危害

趙少康控中國介入國民黨主席選戰　綠委認同：朝野應放下成見面對

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

6首長不畏網軍挺任黨魁　郝龍斌：他們知道「偏激路線」將分裂黨

藍營砲轟中國介入黨主席選舉　她嘆已知用火：國民黨應正視中國危害

趙少康控中國介入國民黨主席選戰　綠委認同：朝野應放下成見面對

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

「喪屍煙彈」衍生新興毒品　食藥署修法增列12項管制藥品

白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

大聯盟季後賽史上最長15局！老虎痛挨再見安打　止步美聯分區賽

快訊／桃園莊敬大池驚傳民眾落水　男被拉上岸已死亡　

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

快訊／洞洞鞋惹禍！捷運新埔站手扶梯突故障　多人跌倒受傷

悲情老虎王牌！史庫柏季後賽連7K、13K雙紀錄　勝投飛了無緣晉級

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

【一抱救了一條命】小貓馬路上瑟瑟發抖　她立刻停車相救❤

政治熱門新聞

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

「台灣之盾」美國早知情

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

開出140億解約金？新壽董事長回應了

開出140億解約金？新壽董事長回應了

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，不過該地目前已由新光人壽取得地上權。對此，台新新光金控總經理林維俊表示，希望各方不要在媒體上隔空放話，呼籲民間及北市府坐下來協商，共同排除障礙，將輝達留在台灣，對國家發展至關重要。新壽董事長魏寶生也澄清140億元解約金之說。

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安笑曝近況

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安笑曝近況

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

輝達落腳松南營區？　蔣萬安：年底前有初步結果

輝達落腳松南營區？　蔣萬安：年底前有初步結果

關鍵字：

新光人壽台北市

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

開出140億解約金？新壽董事長回應了

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面