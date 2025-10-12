新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

▲輝達執行長黃仁勳今年5月正式宣布海外總部將設在北士科，但至今仍持續卡關。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達能否順利落腳北士科各界關注，持有T17、18地上權的新壽與輝達簽署的MOU在9月底屆滿後，相關爭議檯面化，演變成蔣市府與新壽之間的角力。蔣市府近期陸續將手中的「籌碼」打出，MOU到期後的輝達不必被新壽綁架，市府同時拿出其他可用土地供輝達參考，接著再「提醒」新壽市府保有解約權，無非是要把新壽逼上談判桌，若不願看到兩頭皆空，就順市府之意來討論合意解約。

輝達執行長黃仁勳在今年5月宣布要在北士科興建海外總部，對蔣市府來說有喜也有憂。歡喜的是，台北市依舊有城市競爭力、依舊是外商企業投資首選，尤其又是這幾年在全球風風火火的AI巨頭，促成此一美事，絕對會在蔣萬安政治生涯記上重要一筆；要擔憂的是，地上權問題遲遲未解，新壽擺明不會輕易鬆手，一個不小心恐讓到手的鴨子飛了。

近期北市府與新壽間的角力天天登上新聞版面，面對新壽強硬態度，市府團隊也設想過各種方案與法律問題，而蔣萬安對內態度相當明確，在合法合規的前提下「把輝達留在台北」；對外也明確表達，會盡一切努力爭取輝達落腳台北。

然而在輝達、新壽的MOU到期後，風向似乎逐漸導向對北市府有利的方向，輝達可以有更多選擇，不必被新壽綁架非T17、18不可。市府也再度把過去盤整過的土地拿出來供輝達參考，再加上經濟部證實輝達代表來函盼盤點包含台北市在內，符合需求的土地，破除新壽營造出的「輝達就是要T17、18」氛圍。

就T17、18地上權的爭執來看，目前有3種情況，第一，北市府、新壽合意終止地上權契約，但此作法新壽不同意；第二，地上權直接移轉輝達，此舉在法規上有疑慮，公務員恐涉圖利之嫌；第三，建物興建完成、取得使照等後移轉，但輝達不願循此途徑。

就目前狀況來看，輝達、或是說黃仁勳，最屬意的基地確實仍是T17、18，考量輝達要採取自建方式，理想方案應是新壽跟北市府解約，且北市也已找到法源可專案設定地上權給予輝達，後續規劃可說是都已完備。

不過如今也出現第四種可能途徑，「新新併」後「新光人壽」是消滅公司，是否同意BOT移轉需北市府同意。蔣萬安日前在議會表示，已明確告知不會同意移轉；副市長李四川說，新新併後，市府一定會跟新壽解約。

事實上，北市府出此招不僅於法有據，就現況來說，也並非真的是為了迎接輝達。據了解，倘若走上此一途徑，北市府主張的是整體基地的「開發進度落後」，並非單純為了輝達；若合約一但終止，市府會請求新光返還土地，新光可能會覺得不要、反告市政府濫用權力不還土地，雙方就進入訴訟程序，市府要透過訴訟仲裁拿回土地。

事件發展至今，蔣市府陸續把手中的「籌碼」打出，包括提供其他條件相仿的土地供輝達參考；還把新光人壽在台北市的其他投資建設案納入，包括目前進度落後的南港轉運站等，這些做法，無非就是要逼迫新壽上談判桌，雙方坐下來好好把卡關的土地問題解決。

▲北士科T17、T18基地目前由新光人壽持有地上權。（圖／記者湯興漢攝）