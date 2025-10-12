　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達執行長黃仁勳今年5月正式宣布海外總部將設在北士科，但至今仍持續卡關。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達能否順利落腳北士科各界關注，持有T17、18地上權的新壽與輝達簽署的MOU在9月底屆滿後，相關爭議檯面化，演變成蔣市府與新壽之間的角力。蔣市府近期陸續將手中的「籌碼」打出，MOU到期後的輝達不必被新壽綁架，市府同時拿出其他可用土地供輝達參考，接著再「提醒」新壽市府保有解約權，無非是要把新壽逼上談判桌，若不願看到兩頭皆空，就順市府之意來討論合意解約。

輝達執行長黃仁勳在今年5月宣布要在北士科興建海外總部，對蔣市府來說有喜也有憂。歡喜的是，台北市依舊有城市競爭力、依舊是外商企業投資首選，尤其又是這幾年在全球風風火火的AI巨頭，促成此一美事，絕對會在蔣萬安政治生涯記上重要一筆；要擔憂的是，地上權問題遲遲未解，新壽擺明不會輕易鬆手，一個不小心恐讓到手的鴨子飛了。

近期北市府與新壽間的角力天天登上新聞版面，面對新壽強硬態度，市府團隊也設想過各種方案與法律問題，而蔣萬安對內態度相當明確，在合法合規的前提下「把輝達留在台北」；對外也明確表達，會盡一切努力爭取輝達落腳台北。

然而在輝達、新壽的MOU到期後，風向似乎逐漸導向對北市府有利的方向，輝達可以有更多選擇，不必被新壽綁架非T17、18不可。市府也再度把過去盤整過的土地拿出來供輝達參考，再加上經濟部證實輝達代表來函盼盤點包含台北市在內，符合需求的土地，破除新壽營造出的「輝達就是要T17、18」氛圍。

就T17、18地上權的爭執來看，目前有3種情況，第一，北市府、新壽合意終止地上權契約，但此作法新壽不同意；第二，地上權直接移轉輝達，此舉在法規上有疑慮，公務員恐涉圖利之嫌；第三，建物興建完成、取得使照等後移轉，但輝達不願循此途徑。

就目前狀況來看，輝達、或是說黃仁勳，最屬意的基地確實仍是T17、18，考量輝達要採取自建方式，理想方案應是新壽跟北市府解約，且北市也已找到法源可專案設定地上權給予輝達，後續規劃可說是都已完備。

不過如今也出現第四種可能途徑，「新新併」後「新光人壽」是消滅公司，是否同意BOT移轉需北市府同意。蔣萬安日前在議會表示，已明確告知不會同意移轉；副市長李四川說，新新併後，市府一定會跟新壽解約。

事實上，北市府出此招不僅於法有據，就現況來說，也並非真的是為了迎接輝達。據了解，倘若走上此一途徑，北市府主張的是整體基地的「開發進度落後」，並非單純為了輝達；若合約一但終止，市府會請求新光返還土地，新光可能會覺得不要、反告市政府濫用權力不還土地，雙方就進入訴訟程序，市府要透過訴訟仲裁拿回土地。

事件發展至今，蔣市府陸續把手中的「籌碼」打出，包括提供其他條件相仿的土地供輝達參考；還把新光人壽在台北市的其他投資建設案納入，包括目前進度落後的南港轉運站等，這些做法，無非就是要逼迫新壽上談判桌，雙方坐下來好好把卡關的土地問題解決。

▲▼媒體盛傳輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

▲北士科T17、T18基地目前由新光人壽持有地上權。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對中祭100%關稅！加密貨幣市場血洗　180億美元一夜蒸
赴日注意！遇陌生人突轉帳1萬日圓　警揭恐怖下場
北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔
幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌
花132元爽中200萬！「全鎮找發票」見面問：是不是你中獎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

郝龍斌合體韓國瑜談黨主席　被靈魂拷問：黨重要還是饅頭重要？

律師嗆蔣萬安「不是政大法律系？」 蔣萬安親上火線回應了

2025秋OUT音樂節登場　蔣萬安邀市民享受台北音樂活力

名醫爆「藥水洗光電板」給台南人喝！綠委：烏山頭業者已提告

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

邀羅智強、鄭麗文任副主席是私相授受？　郝龍斌駁：發揮集體戰力

力挺馬文君嚴審國防預算　國民黨團：否則立法院不需要存在了

藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

郝龍斌合體韓國瑜談黨主席　被靈魂拷問：黨重要還是饅頭重要？

律師嗆蔣萬安「不是政大法律系？」 蔣萬安親上火線回應了

2025秋OUT音樂節登場　蔣萬安邀市民享受台北音樂活力

名醫爆「藥水洗光電板」給台南人喝！綠委：烏山頭業者已提告

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

邀羅智強、鄭麗文任副主席是私相授受？　郝龍斌駁：發揮集體戰力

力挺馬文君嚴審國防預算　國民黨團：否則立法院不需要存在了

藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產　回憶恐消失網曝不碰法律地雷

長者走路不穩竟因「早餐蛋白赤字」　醫示警肌少症隱形危機

買新鞋被罵哭、搬離家又像坐牢　小資女淚崩：面對母親，不敢幸福

川普對中祭100%關稅！加密貨幣市場血洗　180億美元一夜蒸發

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場　網怒洗Google評價剩1星

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

棒打釀酒人怪物新秀！　鈴木誠也開轟追平大谷翔平與松井秀喜一紀錄

技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

她家麥田突降巨大不明物體！NASA設備突現德州農地　民眾全程目擊

加薩和平峰會前夕　卡達外交官「赴會途中翻車」釀3死2傷

【寸頭→光頭】男友要當兵！女友幫剃髮卻失手XD

政治熱門新聞

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

郝龍斌合體韓國瑜談黨主席　被靈魂拷問：黨重要還是饅頭重要？

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

2025秋OUT音樂節登場　蔣萬安邀市民享受台北音樂活力

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

更多熱門

相關新聞

台灣成為國際反共基地

台灣成為國際反共基地

台灣的現況由蔡英文時代的反中到如今的反共，就由近日賴清德在所謂全社會防衛韌性國際論壇上公開宣稱大陸若發起武統，台灣絕不投降，任何宣布投降的訊息都是假訊息，而至於賴清德的底氣何來? 其中不外乎包括源自於近期在台北圓山大飯店(國營事業)舉行的一場名為「國際反共保台行動大會」為期三天的祕密會議，議程包含多場研討會、策略討論以及防衛軍事作戰會議。活動採取嚴格身份驗證，參與者約近二百五十人，其中三分之一為國際反共人士，其餘為台灣反中代表與具有防禦背景的特定人士。

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

台新新光金：面對面溝通留下輝達　吳東亮3困境腹背受敵

台新新光金：面對面溝通留下輝達　吳東亮3困境腹背受敵

關鍵字：

蔣萬安台北市新光人壽北士科

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面