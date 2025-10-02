　
雄中生控師詐財！「收據金額遭塗改」影印店證實造假　校方要查了

▲▼高雄中學。（圖／高雄中學）

▲高雄中學學生指控國文老師疑似詐財。（圖／高雄中學）

記者許宥孺／高雄報導

高雄中學一名學生指控國文老師利用職務之便詐取學生的錢財，學生表示，影印費用不僅不合理，且收據塗改痕跡還是老師的字跡，若一個班詐取1000多元，不知任教以來貪了多少錢。校方表示，因該師多次印製，並未每次索取單據進而衍生爭議，將檢核相關文件及收取計算方式，以確保學生權益，另也將召開校事會議依法調查。

一名雄中學生在網路發文指控，校內一名國文科教師竟偽造文書不法詐欺學生錢財，起因為影印費極為不合理，經學生發現後，向老師索取影印店收據，沒想到老師竟偽造收據，且向影印店查證後，影印店證實收據有錯會重新謄寫，不會用立可白修改。

▲▲▼雄中學生指控老師詐財。（圖／翻攝自threads/yue.cheng.yang ）

▲影印店收據有塗改痕跡。（圖／翻攝自threads/yue.cheng.yang ）

▲▼雄中學生指控老師詐財。（圖／翻攝自threads/yue.cheng.yang）

▲學生詢問影印店，店家也證實非店員字跡。（圖／翻攝自threads/yue.cheng.yang ）

學生指出，收據上的金額除以班級人數後無法整除，且收據金額原本為588元，但中間又增加了1360元，總金額還被立可帶塗改變成1948元，而塗改的字跡就是國文老師的字跡，另外影印店不會壓上日期，經過求證也確認為假。學生質疑，「光這次一個班級將會貪一千多，很難想像他有三個班、好幾屆以來到底貪了多少。」

校方對此表示，1日傍晚接獲學生反映，校長隨即於10月2日上午召集行政團隊及該名教師先予釐清，後續亦將召開校事會議，就相關反映情事依法續行調查。

校方對該名國文老師初步訪談，該師澄清因講義採多次印製，未能採行每次均索取單據並清楚標示費用，而衍生疑義，校方將續行檢核相關印製文件及收費計算方式，以確保收費合規並維護相關人員權益。

發生此事後，校方也立即加強宣導，請學校教師收取學生相關費用，務必公開費用計算方式或提供文件予學生依需求續處，以杜爭議。校方強調，後續調查將依法辦理，若有違法情事決不寬貸，並期盼外界勿多做揣測，打擊學校教育同仁士氣。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

