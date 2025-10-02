　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

▲▼高雄旗津商圈。（圖／高雄市觀光局提供）

▲中秋連假將近，高雄旗后商圈推出消費券把錢錢放大。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

把錢放大了！中秋節腳步近，高雄市旗后商圈發展協會搶攻中秋旅遊商機，4日將舉辦「旗津吃通海」活動，結合在地百家商家推出「吃通海券」，只要花300元就能兌換500元消費券，旗津小吃、海產店、協力車通通能用，限量1000份。

「2025旗津吃通海」由高雄旗后商圈發展協會舉辦，結合在地近百家店家攤商，推出千份「吃通海券」，民眾只需以300元現金即可兌換面值500元的消費券，160份早鳥票一開放就被秒殺，5日下午2點起，於旗津豐收廣場還有現場登記，數量僅限1000份，換完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼旗津商圈推出把錢放大了，旅客花300元可換500元消費券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旅客花300元可換500元消費券。（圖／記者許宥孺翻攝）

旗后商圈理事長陳昱宏表示，今年邀請到國防部全國高中儀隊冠軍港明高中儀隊帶來氣勢磅礴的踩街表演，還有吉他彈唱、火舞劇場等精彩節目輪番上陣。現場也規劃多項親子同樂內容，包括免費的大型氣墊樂園與水池氣墊，以及在地沙雕、風鈴等手作體驗，讓遊客在享受碧海藍天之餘，深入感受旗津的文創活力與海洋風情。

「這次準備了1000份吃通海券，就是要讓遊客吃通海、玩通海，把旗津的美好通通帶回家！」陳昱宏表示，消費券適用於旗津近百家合作店家，包含海鮮餐廳、特色小吃與協力車店家等，誠摯邀請各地遊客中秋連假一起到旗津享受碧海藍天，用超值吃通海券吃遍在地美食。

因應中秋、國慶連假，旗津景區周邊道路也將實施彈性交通管制，警方將適時於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。

▲300元變500元的吃通海券適用於近百店家。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲300元變500元的吃通海券適用於近百店家。（圖／記者許宥孺翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹女超商休息...遭男持刀砍殺
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

1年被動收入50萬！OL還沒40歲想躺平　網見1關鍵：可以退休了

醫早建議洪詩剖腹！二寶爸李運慶首露面　產房目睹「臍帶繞脖」

人从众！陸「十一長假」各景區現超狂人海　西湖一天湧超44萬人

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用　完整指令步驟、使用資格公開

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多熱門

相關新聞

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

中石化（1314）為處分資產紓解財務壓力，釋出位於北高雄橋頭區、被視為「金雞母」的工業廠房，並委託第一太平戴維斯進行公開標售，底價未揭露，2日開標，最終以無人投標收場。

雄中生控師詐財！收據金額遭塗改

雄中生控師詐財！收據金額遭塗改

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1.68億買一甲子老店面

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1.68億買一甲子老店面

高雄馬路「砰」巨響！白車直衝施工區

高雄馬路「砰」巨響！白車直衝施工區

關鍵字：

高雄經發局旗后商圈旗津

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面