300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

▲中秋連假將近，高雄旗后商圈推出消費券把錢錢放大。（圖／高雄市觀光局提供）



記者許宥孺／高雄報導

把錢放大了！中秋節腳步近，高雄市旗后商圈發展協會搶攻中秋旅遊商機，4日將舉辦「旗津吃通海」活動，結合在地百家商家推出「吃通海券」，只要花300元就能兌換500元消費券，旗津小吃、海產店、協力車通通能用，限量1000份。

「2025旗津吃通海」由高雄旗后商圈發展協會舉辦，結合在地近百家店家攤商，推出千份「吃通海券」，民眾只需以300元現金即可兌換面值500元的消費券，160份早鳥票一開放就被秒殺，5日下午2點起，於旗津豐收廣場還有現場登記，數量僅限1000份，換完為止。

▲旅客花300元可換500元消費券。（圖／記者許宥孺翻攝）



旗后商圈理事長陳昱宏表示，今年邀請到國防部全國高中儀隊冠軍港明高中儀隊帶來氣勢磅礴的踩街表演，還有吉他彈唱、火舞劇場等精彩節目輪番上陣。現場也規劃多項親子同樂內容，包括免費的大型氣墊樂園與水池氣墊，以及在地沙雕、風鈴等手作體驗，讓遊客在享受碧海藍天之餘，深入感受旗津的文創活力與海洋風情。

「這次準備了1000份吃通海券，就是要讓遊客吃通海、玩通海，把旗津的美好通通帶回家！」陳昱宏表示，消費券適用於旗津近百家合作店家，包含海鮮餐廳、特色小吃與協力車店家等，誠摯邀請各地遊客中秋連假一起到旗津享受碧海藍天，用超值吃通海券吃遍在地美食。

因應中秋、國慶連假，旗津景區周邊道路也將實施彈性交通管制，警方將適時於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。

▲300元變500元的吃通海券適用於近百店家。（圖／記者許宥孺翻攝）