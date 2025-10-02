　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《遠見》縣市競爭力評比　竹市奪非六都榜眼

▲《遠見》縣市競爭力評比竹市奪非六都榜眼。（圖／新竹市政府提供）

▲《遠見》縣市競爭力評比竹市奪非六都榜眼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市在2025《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查表現突出，奪下一般縣市組第二、全台第六的佳績，成為進步幅度最大的非六都城市。新竹市代理市長邱臣遠表示，這是市府團隊與市民共同打拼的成果，無論在醫療福利、經濟動能、社會照顧或公共安全等面向，都展現穩健成長與競爭力提升，未來市府會持續傾聽民意，推動實質建設與政策創新，落實市長高虹安「宜居永續」、「幸福友善」的施政目標。

邱臣遠指出，竹市在此次評比中獲得「一般縣市組排名第二、全台第六」的成績，展現全面實力；同時榮獲一般縣市組「年度最佳進步獎」，顯示施政成果獲得肯定。他強調，競爭力不僅是分數排名，而是市民在生活品質、醫療照護、就業收入與公共安全等各層面的真實感受，市府團隊未來會持續精進、積極回應需求。

邱臣遠說明，此次調查中，竹市在「醫療衛生」與「社會永續」兩大面向勇奪全台第一，被評價為「醫衛典範之城」。市府近年推動日照據點擴增、智慧長照、社區照護整合與公共衛生守備量能，同時推出帶狀皰疹疫苗補助政策，針對50歲以上市民每人提供新台幣2,000元補助，減輕接種負擔；也持續提升公費疫苗接種覆蓋率，強化疫情防護效益，打造高齡友善與健康安心的生活支持網。

此外，在「經濟與就業」部分，竹市排名非六都第二、全台第二，展現產業活力與穩健競爭力。市府去年首度舉辦「新竹購物節」創造新台幣54億元消費佳績，帶動商圈與觀光發展；並與美國亞利桑那州簽署合作意向書，拓展國際產業鏈結；同時成立「新關稅應變專案小組」，協助在地企業因應國際貿易挑戰，展現城市協助產業轉型與創造就業的行動力。

在「社會福利」面向榮登非六都第二，顯示照顧政策獲得肯定。市府擴大敬老愛心卡服務，自今(114)年11月起每月社福點數提升至800點，並將農會與藥局使用額度各提升至200點，讓長者日常採買、醫療支出與交通需求更有保障。此外結合日照中心、長照據點與送餐、接送等服務，全面強化高齡照顧支持量能。

在「公共安全與消防」方面，竹市榮獲非六都第三、全台第三，展現城市防護力。市府持續強化消防量能、推動智慧救災系統、汰換消防裝備、增設監視設備與強化社區防災演練，並整合警政、義消、民防及治安機制，打造安心宜居環境。

在「生活品質與現代化」部分，成績居非六都第三，顯示城市宜居性持續提升。市府推動道路修繕、環境美化、低碳交通、智慧建設與公共空間優化，並以「新竹通APP」整合交通查詢、醫療資源、社福申辦、停車服務與市政資訊，提升市民日常使用的便利性。搭配文化觀光特色營造與智慧治理推動，讓生活便利性、都市機能與環境品質全面升級，市民對宜居度與城市現代化的感受愈加明顯。

行政處補充，《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查為全台最具指標性的治理評比之一，採用客觀統計資料為基礎，涵蓋經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大面向，共計72項評比指標，並依據本島19縣市數據進行分析，兼具公平性與代表性。此次竹市表現亮眼，不僅體現施政成果，更為永續發展與幸福城市奠定堅實基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

台東藍海生活節登場　警加強管制守護行車安全

校園新地標啟航　台東市東海國中多功能學生活動中心動工

高牆不隔思念　東成監獄中秋懇親溫情滿溢

台東淨明小築捐物資　南橫警所化身「愛心轉運站」傳遞溫暖

《遠見》縣市競爭力評比　竹市奪非六都榜眼

關山農會推廣大地食力課程　小朋友忍不住偷嚐烘焙食材

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

台東藍海生活節登場　警加強管制守護行車安全

校園新地標啟航　台東市東海國中多功能學生活動中心動工

高牆不隔思念　東成監獄中秋懇親溫情滿溢

台東淨明小築捐物資　南橫警所化身「愛心轉運站」傳遞溫暖

《遠見》縣市競爭力評比　竹市奪非六都榜眼

關山農會推廣大地食力課程　小朋友忍不住偷嚐烘焙食材

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

【奇蹟龜來！】光復救出巨大「結泥龜」 洗香香滿血復活悠閒散步

地方熱門新聞

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

金門百名旅客滯留　怒吼「我要回家」

快訊／紅警警戒中！光復鄉持續停班停課

光復家戶清淤進第2階段　邀專業技術人力支援

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

南投市10／1起加強破袋檢查強化垃圾分類

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

稱柯文哲「前領導」被酸　北市政風處認了有疏失

「地價監測站」讓地價動態更即時透明

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

更多熱門

相關新聞

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院30日進行審判程序，高虹安表示，她在本案中並無貪污意圖，她也沒有找人頭來詐領助理費，助理也非沒有加班而虛報加班費，「助理費零用金不是我的小金庫」，強調自己清白。全案言詞辯論終結，將於12月16日上午10點宣判。

竹市萬聖節「萌怪不夜城」超萌登場

竹市萬聖節「萌怪不夜城」超萌登場

竹市率全國之先研發「AI校園新聞網」

竹市率全國之先研發「AI校園新聞網」

竹市府巨城、大魯閣推教師優惠

竹市府巨城、大魯閣推教師優惠

竹市府榮獲國家卓越建設獎　邱臣遠：建設獲全國認同

竹市府榮獲國家卓越建設獎　邱臣遠：建設獲全國認同

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面