《遠見》縣市競爭力評比　竹市奪非六都榜眼

▲《遠見》縣市競爭力評比竹市奪非六都榜眼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市在2025《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查表現突出，奪下一般縣市組第二、全台第六的佳績，成為進步幅度最大的非六都城市。新竹市代理市長邱臣遠表示，這是市府團隊與市民共同打拼的成果，無論在醫療福利、經濟動能、社會照顧或公共安全等面向，都展現穩健成長與競爭力提升，未來市府會持續傾聽民意，推動實質建設與政策創新，落實市長高虹安「宜居永續」、「幸福友善」的施政目標。

邱臣遠指出，竹市在此次評比中獲得「一般縣市組排名第二、全台第六」的成績，展現全面實力；同時榮獲一般縣市組「年度最佳進步獎」，顯示施政成果獲得肯定。他強調，競爭力不僅是分數排名，而是市民在生活品質、醫療照護、就業收入與公共安全等各層面的真實感受，市府團隊未來會持續精進、積極回應需求。

邱臣遠說明，此次調查中，竹市在「醫療衛生」與「社會永續」兩大面向勇奪全台第一，被評價為「醫衛典範之城」。市府近年推動日照據點擴增、智慧長照、社區照護整合與公共衛生守備量能，同時推出帶狀皰疹疫苗補助政策，針對50歲以上市民每人提供新台幣2,000元補助，減輕接種負擔；也持續提升公費疫苗接種覆蓋率，強化疫情防護效益，打造高齡友善與健康安心的生活支持網。

此外，在「經濟與就業」部分，竹市排名非六都第二、全台第二，展現產業活力與穩健競爭力。市府去年首度舉辦「新竹購物節」創造新台幣54億元消費佳績，帶動商圈與觀光發展；並與美國亞利桑那州簽署合作意向書，拓展國際產業鏈結；同時成立「新關稅應變專案小組」，協助在地企業因應國際貿易挑戰，展現城市協助產業轉型與創造就業的行動力。

在「社會福利」面向榮登非六都第二，顯示照顧政策獲得肯定。市府擴大敬老愛心卡服務，自今(114)年11月起每月社福點數提升至800點，並將農會與藥局使用額度各提升至200點，讓長者日常採買、醫療支出與交通需求更有保障。此外結合日照中心、長照據點與送餐、接送等服務，全面強化高齡照顧支持量能。

在「公共安全與消防」方面，竹市榮獲非六都第三、全台第三，展現城市防護力。市府持續強化消防量能、推動智慧救災系統、汰換消防裝備、增設監視設備與強化社區防災演練，並整合警政、義消、民防及治安機制，打造安心宜居環境。

在「生活品質與現代化」部分，成績居非六都第三，顯示城市宜居性持續提升。市府推動道路修繕、環境美化、低碳交通、智慧建設與公共空間優化，並以「新竹通APP」整合交通查詢、醫療資源、社福申辦、停車服務與市政資訊，提升市民日常使用的便利性。搭配文化觀光特色營造與智慧治理推動，讓生活便利性、都市機能與環境品質全面升級，市民對宜居度與城市現代化的感受愈加明顯。

行政處補充，《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查為全台最具指標性的治理評比之一，採用客觀統計資料為基礎，涵蓋經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大面向，共計72項評比指標，並依據本島19縣市數據進行分析，兼具公平性與代表性。此次竹市表現亮眼，不僅體現施政成果，更為永續發展與幸福城市奠定堅實基礎。