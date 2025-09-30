快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判

▲高虹安貪污案二審言詞辯論終結。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院30日進行審判程序，高虹安表示，她在本案中並無貪污意圖，她也沒有找人頭來詐領助理費，助理也非沒有加班而虛報加班費，「助理費零用金不是我的小金庫」，強調自己清白。全案言詞辯論終結，將於12月16日上午10點宣判。

高虹安2022年獲民眾黨提名參選新竹市長，最後以最高票98,121票當選。但她上任新竹市長沒多久，就爆發立委任內詐領助理費案件，遭檢調單位查辦。檢方以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費詐領46萬多元，依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安以及辦公室4名助理共5人起訴。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。另外4名共犯中，陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。案件上訴第二審。

二審高等法院的受命法官郭豫珍，雖一度以本案向大法官聲請釋憲但遭不受理，但她仍採取速審速結態度。全案於9月30日進行審判程序，僅再傳喚一名證人，而後就進行審理程序。其中檢方認為高虹安犯後毫無悔意，建請高院從重量刑。

至於高虹安陳述時，先稱讚法官釋憲的用心，還說自己詳讀法官2萬字的釋憲聲請書，法官已經將相關類型的案件剖析清楚，論點明確，讓人敬佩。高虹安話鋒一轉，提到自己2020年初進入立法院後，當時只想做好一個為民喉舌的立委，而她的助理們也是兢兢業業，努力的做好輔佐委員的工作，甚至以她新科立委的身分，整個團隊就獲得2020年9月公民監督國會聯盟「公民評鑑」的最高分，對他們是一種肯定。

她也提到，以一個新科立委的身分，對於公費助理的相關規範當然不清楚，是助理們詢問其他立委助理後，才發現一個辦公室「零用金」制度，這個零用金並非強制規定，單純就是立委與助理們均提供自己的部分薪水，以供辦公室營運之用。高虹安甚至提到，她自己完全不喝咖啡，但助理們會以零用金購買咖啡，讓前來拜訪的客人、民眾可以喝咖啡，可見零用金的使用，並非完全以委員的需要為主。她強調，「助理費零用金不是我的小金庫」，沒有代墊款，也沒有購買私人物品

高虹安說自己就是想要把工作做好，甚至在大罷免時，她得到的不同意罷免票高達12萬4,360票，遠超過她當選新竹市長票數，她對新竹市民還有責任，不會輕易放棄。她最後哽咽說，本案中最難過的應該是她的爸媽，從小把女兒栽培長大，送到國外念書，回來進了大公司，甚至當了立委、市長，但卻因為本案，被鄰居說「你女兒怎麼變成貪污犯？」她的助理們也因為本案弄得生活大亂。所以請求法官還給她們清白。

此外，本案也遭起訴的高虹安的前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟，在最後陳述的時候指稱，高虹安將責任都推給她與另一名助理陳奐宇，因此高虹安欠他們兩人一個道歉。全案辯論終結，合議庭諭知12月16日上午10點宣判。

▼高虹安前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟（右），突然在庭上要求高虹安向她道歉。（圖／記者吳銘峯攝）