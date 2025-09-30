　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判

▲▼高虹安貪污案二審言詞辯論終結。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安貪污案二審言詞辯論終結。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院30日進行審判程序，高虹安表示，她在本案中並無貪污意圖，她也沒有找人頭來詐領助理費，助理也非沒有加班而虛報加班費，「助理費零用金不是我的小金庫」，強調自己清白。全案言詞辯論終結，將於12月16日上午10點宣判。

高虹安2022年獲民眾黨提名參選新竹市長，最後以最高票98,121票當選。但她上任新竹市長沒多久，就爆發立委任內詐領助理費案件，遭檢調單位查辦。檢方以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費詐領46萬多元，依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安以及辦公室4名助理共5人起訴。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。另外4名共犯中，陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。案件上訴第二審。

二審高等法院的受命法官郭豫珍，雖一度以本案向大法官聲請釋憲但遭不受理，但她仍採取速審速結態度。全案於9月30日進行審判程序，僅再傳喚一名證人，而後就進行審理程序。其中檢方認為高虹安犯後毫無悔意，建請高院從重量刑。

至於高虹安陳述時，先稱讚法官釋憲的用心，還說自己詳讀法官2萬字的釋憲聲請書，法官已經將相關類型的案件剖析清楚，論點明確，讓人敬佩。高虹安話鋒一轉，提到自己2020年初進入立法院後，當時只想做好一個為民喉舌的立委，而她的助理們也是兢兢業業，努力的做好輔佐委員的工作，甚至以她新科立委的身分，整個團隊就獲得2020年9月公民監督國會聯盟「公民評鑑」的最高分，對他們是一種肯定。

她也提到，以一個新科立委的身分，對於公費助理的相關規範當然不清楚，是助理們詢問其他立委助理後，才發現一個辦公室「零用金」制度，這個零用金並非強制規定，單純就是立委與助理們均提供自己的部分薪水，以供辦公室營運之用。高虹安甚至提到，她自己完全不喝咖啡，但助理們會以零用金購買咖啡，讓前來拜訪的客人、民眾可以喝咖啡，可見零用金的使用，並非完全以委員的需要為主。她強調，「助理費零用金不是我的小金庫」，沒有代墊款，也沒有購買私人物品

高虹安說自己就是想要把工作做好，甚至在大罷免時，她得到的不同意罷免票高達12萬4,360票，遠超過她當選新竹市長票數，她對新竹市民還有責任，不會輕易放棄。她最後哽咽說，本案中最難過的應該是她的爸媽，從小把女兒栽培長大，送到國外念書，回來進了大公司，甚至當了立委、市長，但卻因為本案，被鄰居說「你女兒怎麼變成貪污犯？」她的助理們也因為本案弄得生活大亂。所以請求法官還給她們清白。

此外，本案也遭起訴的高虹安的前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟，在最後陳述的時候指稱，高虹安將責任都推給她與另一名助理陳奐宇，因此高虹安欠他們兩人一個道歉。全案辯論終結，合議庭諭知12月16日上午10點宣判。

▼高虹安前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟（右），突然在庭上要求高虹安向她道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟（右），突然在庭上要求高虹安向她道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大樹統嶺山林遭剃頭光禿一片　2人聲押1人竟是前檢察官

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

員林特斯拉車門沒鎖　壯碩賊掃光10萬現金！被逮辯「花光了」

快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判

台中新光三越復業刺痛遠航員工　自救會長喊話：給我們重生的機會

新竹「魟魚教練」性侵5幼童判12年　檢方、被告上訴二審遭駁回

高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈！離譜畫面曝　警方要罰了

全真瑜珈倒了！最慘苦主「簽6年用不到2年」　150人向中市府申訴

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

大樹統嶺山林遭剃頭光禿一片　2人聲押1人竟是前檢察官

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

員林特斯拉車門沒鎖　壯碩賊掃光10萬現金！被逮辯「花光了」

快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判

台中新光三越復業刺痛遠航員工　自救會長喊話：給我們重生的機會

新竹「魟魚教練」性侵5幼童判12年　檢方、被告上訴二審遭駁回

高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈！離譜畫面曝　警方要罰了

全真瑜珈倒了！最慘苦主「簽6年用不到2年」　150人向中市府申訴

大樹統嶺山林遭剃頭光禿一片　2人聲押1人竟是前檢察官

12星座10月運勢！　天秤留意情緒起伏　雙魚感情運爆發

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

【我的溫暖都給妳】湘荷妹妹怕媽冷一秒撲進懷裡！

社會熱門新聞

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

「重機具超人」哀怨問：花蓮找誰才有用？

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

收假第1天車站仍爆滿！　阿姨憶921差別：很感動

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

人妻「產子4度裂傷」　夫竟嫌棄外遇酒店妹

更多熱門

相關新聞

高虹安貪污案再開庭　今傳前助理作證

高虹安貪污案再開庭　今傳前助理作證

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審被判7年4個月有期徒刑，經過上訴後，高院二審則裁定停審、聲請釋憲被高院駁回確定。今（30）日傳高虹安前助理林家興作證，預計今辯論終結後擇日宣判。

日本女市長爆帶「已婚男下屬」開房10次！

日本女市長爆帶「已婚男下屬」開房10次！

更保台北分會中秋傳愛活動

更保台北分會中秋傳愛活動

涉賣個資給土地開發業者　新店戶政人員羈押禁見

涉賣個資給土地開發業者　新店戶政人員羈押禁見

生技之神林榮錦求解禁失敗　赴日本訪問落空

生技之神林榮錦求解禁失敗　赴日本訪問落空

關鍵字：

法律人權高虹安貪污市長新竹市詐領助理費高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面