竹市萬聖節「萌怪不夜城」 10月17日起超萌登場

▲竹市府今(25)日公開活動主視覺並預告今年萬聖節系列活動即將展開。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2025新竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日至10月31日將於新竹市政府熱鬧登場。竹市府今(25)日公開活動主視覺並預告今年萬聖節系列活動即將展開！新竹市文化局表示，今年與重量級IP－「卡娜赫拉的小動物」合作，療癒系明星 P助與粉紅兔兔將化身萬聖節限定小萌怪，陪伴大家一起歡度10月最熱鬧的節日。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市是平均年齡低，學齡人口比例高的城市，竹市萬聖節以親子同樂為主要特色，已是竹市著名的大型品牌活動，不限年齡層均能在萬聖節系列活動找到樂趣，每年吸引數萬人參與。今年特別與大小朋友都喜愛的國際IP「卡娜赫拉的小動物」合作，超可愛P助、粉紅兔兔等人氣角色，都將在市府及周邊出沒，歡迎有空的民眾在活動期間，來市府玩、拍照打卡，歡慶萬聖節。

文化局提到，今年主視覺以「可愛出擊」為概念，將萬聖節的驚奇氛圍與卡娜赫拉的小動物角色療癒魅力融合，將市府建築物變身為卡娜赫拉的小動物童趣世界；從市府大廳到幸福廣場、二二八公園草皮等處，處處都能遇見小萌怪的蹤影。有樂趣十足的「萌怪轉蛋所」，扭蛋扭出超可愛限定聯名小物；走進奇幻的「光影秘道」，滿滿的萬聖氛圍超好拍，周遭還有多款粉紅兔兔裝置，將市府打造成超夢幻的可愛世界，等待大小朋友來探索遊趣。

文化局說明，除了超好拍的打卡裝置外，10月24日晚間更將迎來萬眾期待的「萬聖大遊行」，邀請市民朋友換上最創意、最吸睛的裝扮，一起來市府廣場踩街，舞台更有一小時不間斷的限定版兒童劇演出，創造滿滿的節慶氛圍；當日在二二八公園集結的「怪奇小鎮市集」，精選20 攤精選美食與特色攤位，從搗蛋系甜點、飲品到萬聖驚喜選物，有得吃、有得玩、有得買，一次滿足味覺與童心！

文化局補充，今年特別攜手舊城區商圈，推出活動期間限定優惠與集章換抽獎券的活動；活動期間，只要於指定店家消費就有機會享有限定優惠；另有店家集章活動，完成集章條件，就有機會參加抽獎把萬聖節限定禮品驚喜帶回家。今年萬聖節不僅要用最可愛的「萌怪不夜城」點亮城市角落，更要透過卡娜赫拉小動物的聯名魅力，讓來訪民眾都能沉浸在專屬竹市的萬聖歡笑氛圍。今年10月，誠摯邀請大家相約新竹，一同參與變裝遊行、暢遊主題市集，留下獨一無二的萬聖回憶，詳情請上新竹市文化局或新竹市政府臉書，或撥打1999專線洽詢。