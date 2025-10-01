　
社會 社會焦點 保障人權

涉浮報侵占公款！萬華義交中隊2幹部20萬交保繳不出　改10萬、8萬

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市警局交通義勇警察大隊萬華中隊李姓前幹事、宋姓前書記，涉嫌長期以人頭浮報、虛報時數的方式，詐領100多萬元勤務費，還疑似侵吞隊員公積金200多萬元，遭人檢舉後，連帳本都交不出來，台北地檢署9月30日指揮警方搜索並約談李女與宋男等12人到案，全案朝詐欺、侵占等罪嫌方向偵辦。訊後諭令李女、宋男各交保20萬，限制出境出海及住居，其餘7隊員交保5萬。李女、宋男因覓保無著，李女降保改為10萬，宋男改為8萬。

▲▼台北市警察局義交大隊萬華中隊前幹事李麗娟。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市警察局義交大隊萬華中隊李姓前幹事。（圖／記者劉昌松攝）

《鏡周刊》在8月間爆料，北市義交大隊大隊長辜萬益安插市長蔣萬安機要的妻子當幹部，還涉嫌挪用公款，替國民黨籍議員郭昭巖慶生，並要求隊員幫郭助選、打掃。蔣萬安事後表示，已要求警察局了解並對外說明；郭昭巖則澄清，否認不法。北檢日前已接獲告發，分案偵辦大隊長與市議員涉濫權案。

▲▼台北市警察局義交大隊萬華中隊前書記宋明煒。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市警察局義交大隊萬華中隊宋姓前書記。（圖／記者劉昌松攝）

《ETtoday新聞雲》先前掌握到，這場爭議其實是「惡人先告狀」，知情人士透露，辜萬益上任後，查出負責處理萬華中隊帳務的李姓女幹事疑似挪用公款，總務人員要求移交帳本時，發現帳目上僅有2025年6月的6筆紀錄，先前2017年至今的帳目完全付之闕如，事後李女與涉案的宋姓男書記被調整職務，「兩人恐怕是因為心生不滿，才會惡人先告狀。」

據了解，檢警調查發現，李女和宋男涉嫌從2022年到2025年間，利用為義交隊員申報每小時200到300元不等的協助勤務費用時，找人頭浮報甚至虛偽造假值勤時數，詐得上百萬元的協勤費，另外李女涉嫌侵占隊員依職等上繳的公積金超過200萬元。

檢察官吳怡蒨9月30日指揮台北市警局萬華分局，搜索李女、宋男的住居所等9個地點，並依詐欺取財、業務侵占、業務文書登載不實等罪嫌，約談李女等12人到案，協助釐清這些公款流向。訊後諭令李女、宋男各交保20萬，限制出境出海及住居，其餘7隊員交保5萬。李女、宋男因覓保無著，李女降保改為10萬，宋男改為8萬。

水槍超人加入！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典半夜匯款」

台北市警局交通義勇警察大隊萬華中隊李姓前幹事、宋姓前書記，涉嫌長期以人頭浮報、虛報時數的方式，詐領100多萬元勤務費，還疑似侵吞隊員公積金200多萬元，遭人檢舉後，連帳本都交不出來，台北地檢署30日指揮警方搜索並約談李女與宋男等12人到案，全案朝詐欺、侵占等罪嫌方向偵辦。

