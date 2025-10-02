震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」　答案這天揭曉

▲數十年來，KFC招牌的11種香草與香料配方，一直是餐飲界最受保護的秘密之一。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

非洲KFC宣布，將於10月8日公開其舉世聞名的祕製炸雞配方，震撼全球速食業。KFC非洲行銷長麥克弗森（Grant Macpherson）表示，多年來顧客不斷猜測與模仿配方，如今選擇公開，透明化將增進與顧客的連結。他強調，公開不會破壞品牌神秘感，完整說明將於揭曉當日公布。

外媒Devdiscours報導，數十年來，KFC招牌的11種香草與香料配方，一直是餐飲界最受保護的秘密之一。因全球只有少數人知曉完整配方，也因此衍生出無數模仿嘗試、網路陰謀論與熱烈討論。美食愛好者與粉絲長期試圖解碼其精確比例，有人自製仿配方，有人則認為神秘感本身就是KFC的行銷策略。

麥克弗森近日投下震撼彈，指「多年來，人們不斷詢問我們的祕方。他們猜測、央求，甚至努力模仿。如今，我們決定讓全世界都能一窺究竟。我們相信公開將對大家都有益。」他補充，部分忠實顧客可能擔心公開配方會破壞KFC在南非速食市場的神秘感，但他對揭曉後品牌影響持樂觀態度，「歷史將決定這是否是高明之舉，但我們相信這將對品牌及南非消費者都有益。」

目前公司尚未完全透露公開配方的理由。麥克弗森表示，完整說明將於揭曉當日釋出。在此之前，消費者、社群平台與餐飲業界將持續揣測原因與配方細節。他指出，「大家肯定會猜測為何現在選擇公開這項珍貴資產。我們不認為這會消除神秘感，但一切將於10月8日揭曉。在那之前，所有猜測和意見都只能算是推測。」

此公告震撼全球速食業，因為競爭者通常依靠商標口味、祕製醬料與專有烹調方法維持市場優勢。公開其最珍貴配方，也挑戰了長久以來品牌保密的慣例。分析人士指出，這可能是一項行銷高招，能吸引注意、建立消費者信任，並展現透明度；但也有人擔心，神秘感的消失可能削弱品牌魅力。

