　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」　答案這天揭曉

數十年來，KFC招牌的11種香草與香料配方，一直是餐飲界最受保護的秘密之一。（圖／達志／美聯社）

▲數十年來，KFC招牌的11種香草與香料配方，一直是餐飲界最受保護的秘密之一。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

非洲KFC宣布，將於10月8日公開其舉世聞名的祕製炸雞配方，震撼全球速食業。KFC非洲行銷長麥克弗森（Grant Macpherson）表示，多年來顧客不斷猜測與模仿配方，如今選擇公開，透明化將增進與顧客的連結。他強調，公開不會破壞品牌神秘感，完整說明將於揭曉當日公布。

外媒Devdiscours報導，數十年來，KFC招牌的11種香草與香料配方，一直是餐飲界最受保護的秘密之一。因全球只有少數人知曉完整配方，也因此衍生出無數模仿嘗試、網路陰謀論與熱烈討論。美食愛好者與粉絲長期試圖解碼其精確比例，有人自製仿配方，有人則認為神秘感本身就是KFC的行銷策略。

麥克弗森近日投下震撼彈，指「多年來，人們不斷詢問我們的祕方。他們猜測、央求，甚至努力模仿。如今，我們決定讓全世界都能一窺究竟。我們相信公開將對大家都有益。」他補充，部分忠實顧客可能擔心公開配方會破壞KFC在南非速食市場的神秘感，但他對揭曉後品牌影響持樂觀態度，「歷史將決定這是否是高明之舉，但我們相信這將對品牌及南非消費者都有益。」

目前公司尚未完全透露公開配方的理由。麥克弗森表示，完整說明將於揭曉當日釋出。在此之前，消費者、社群平台與餐飲業界將持續揣測原因與配方細節。他指出，「大家肯定會猜測為何現在選擇公開這項珍貴資產。我們不認為這會消除神秘感，但一切將於10月8日揭曉。在那之前，所有猜測和意見都只能算是推測。」

此公告震撼全球速食業，因為競爭者通常依靠商標口味、祕製醬料與專有烹調方法維持市場優勢。公開其最珍貴配方，也挑戰了長久以來品牌保密的慣例。分析人士指出，這可能是一項行銷高招，能吸引注意、建立消費者信任，並展現透明度；但也有人擔心，神秘感的消失可能削弱品牌魅力。

延伸閱讀
北捷「老婦逼讓座」年輕男一腳踹飛　律師分析下場：恐要道歉加背前科
國際名模現身花蓮清淤遭疑「蹭熱度」　一句話狠打臉酸民
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鏟子超人「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案
快訊／記憶體大廠美光刷新高！　台鏈4檔攻漲停
蛋洗民進黨部！　民眾黨2支持者遭起訴
快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！　柯文哲現身笑回應
嘎琳球場痛哭！　畫面曝光
沒走斑馬線！　台中女被撞飛慘死
大谷翔平、八村壘夢幻合影！　最萌身高差曝
被爆跟監偷拍柯文哲！　黃國昌PO照回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

日本新首相結果何時出爐？朝野召集臨時國會投票　自民黨勝算大

川普點頭了！　首度援烏「機密情報」深入打擊俄能源設施

2歲娃登基「尼泊爾活女神」　榮耀家族卻恐孤獨終老

強化對台斬首作戰演練！內蒙古驚見「模擬司法院」　蓋在總統府旁

中稀土政策闢新路！與馬來西亞談精煉廠合作　罕見有望技術轉讓

震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」　答案這天揭曉

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

日本新首相結果何時出爐？朝野召集臨時國會投票　自民黨勝算大

川普點頭了！　首度援烏「機密情報」深入打擊俄能源設施

2歲娃登基「尼泊爾活女神」　榮耀家族卻恐孤獨終老

強化對台斬首作戰演練！內蒙古驚見「模擬司法院」　蓋在總統府旁

中稀土政策闢新路！與馬來西亞談精煉廠合作　罕見有望技術轉讓

震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」　答案這天揭曉

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

快訊／才判13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　收賄900萬被起訴

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

霍佛德等3新援將左右勇士成敗　美媒評補強：整體戰力比上季強

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

鏟子超人救災「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！　就醫量身高嚇到：不敢相信

【遭踢飛婦人出事了】超商鬧事被逮：盡量拍

國際熱門新聞

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

紐約20層大樓被劈開一道！煙囪全毀

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

川普出手了！簽行政命令「承諾捍衛卡達」

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府關門首日　參議院連2輪表決未破局

美政府關門　川普氣炸「凍結民主黨州資金」

美推晶片五五分　許美華：代表台灣有談判籌碼

更多熱門

相關新聞

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

知名網紅律師呂秋遠讓實習律師林沄蓁懷孕生女，甚至在女方表明不願墮胎後開除她，引發爭議。台北律師公會原先遭各界質疑態度消極，未積極介入調查，不過林沄蓁日前向台北律師公會檢控呂秋遠違反律師倫理，據了解，北律已經收案並且立案，將依律師法和律師倫理規定展開調查，再決定是否送請律師懲戒。

她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝

她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝

一逛賣場、美妝店就想拉？醫揭「2原因」搞鬼

一逛賣場、美妝店就想拉？醫揭「2原因」搞鬼

童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

厭童變流行？她嘆「年輕人看見孩子就翻白眼」

厭童變流行？她嘆「年輕人看見孩子就翻白眼」

關鍵字：

KFC周刊王

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面