呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

知名網紅律師呂秋遠讓實習律師林沄蓁懷孕生女，甚至在女方表明不願墮胎後開除她，引發爭議。台北律師公會原先遭各界質疑態度消極，未積極介入調查，不過林沄蓁日前向台北律師公會檢控呂秋遠違反律師倫理，據了解，北律已經收案並且立案，將依律師法和律師倫理規定展開調查，再決定是否送請律師懲戒。

據了解，目前台灣還沒有指導律師因似情形受懲戒的例子，有法界人士透露：「因為這種事，很少被揭發岀來」，未來呂秋遠是否會成為首件懲戒案例，備受各界關注。

呂秋遠曾發出5千字長文，強調自己單身且認為自己沒有做錯事、事件是自己的隱私，且台北地院判決揭露呂秋遠早已認領小孩，呂秋遠也認為母子都過得很好，還提及「欺負我孩子的人，就等著收傳票」。

林沄蓁則指控呂秋遠，寧願花500萬去美國跟不認識的女人做小孩，也不願意留下小孩，不僅要求她趕緊墮胎，跟他「盡快恢復之前的關係」，她不從後不僅開除她，甚至還自稱受害者，令林女不禁反問「我拿掉小孩傷到的是我的身體，我留下小孩傷到的是我的律師工作，你到底哪裡受傷？」

有律師質疑呂秋遠曾遭懲戒，依規定不得指導實習律師，但他「借名帶實習」，已涉嫌違反規定；而與手下的實習律師上床、產子，還被指控因不願墮胎就開除對方，不僅可能涉及違法，也嚴重損害司法形象。

政治大學法學院教授姜世明曾指出，律師與委任當事人發生性關係，除非二人是在委任前就是配偶或男女朋友關係，否則就違反《律師倫理規範》第六條應謹言慎行的規定；指導律師與學（實）習律師間，有評量的權力不對等關係，也不得有性誘引、威迫的情況，就算不是掛名的指導律師，而是同事務所的其他律師，但只要實質上能影響學習律師實習評量或成績者，都應該受到規範。

不過另位網紅律師林智群認為，「其實林律師（林沄蓁）在（今年）端午節時公開全部對話內容，見好就收，又直播講一些有的沒的，只是讓大家看熱鬧而已」。林智群指出：「交往三個月都不見得有感情了，怎麼會覺得可以幫對方生小孩？或覺得生小孩可以綁住對方？他對妳都不見得有感情了，妳怎麼會覺得對方一定會對小孩有感情？」

林智群指稱：「對方現在已經認領，願意支付扶養費，案子也如妳所願曝光了，男生也被妳打擊到了（他活該！），事情也該告一段落了吧？！就算是男生在端午節前夕放文章帶風向，暗示是妳貼上去的，公布全部對話內容後，事情也該結束了吧」？

臉書上有87萬名粉絲的呂秋遠經常發表婚姻、兩性感情與批評藍白兩黨的文章，政治立場鮮明，被網友稱為「綠師」。呂秋遠曾兩度因涉及在兩造當事人的家庭糾紛中未迴避利害衝突，而遭到律師公會懲戒； 2019年也曾被媒體踢爆與當事人及女粉絲上床，當時媒體拍到呂與兩名不同的女子進出住家及旅館，不過，呂秋遠否認這些指控。

