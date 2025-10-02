　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會提案未通過，聯邦政府繼續關門。（圖為美國國會大廈／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府關門危機持續延燒，聯邦參議院於當地時間1日否決一項旨在化解總統川普與國會民主黨預算對立的提案，使得迅速結束政府停擺的努力宣告破局。約75萬名聯邦公務員恐被迫無薪休假，政府部分機構也已進入停擺狀態。

綜合外電報導，由於白宮與國會未能達成臨時撥款協議，聯邦政府因資金耗盡，於當地時間1日凌晨12時01分關門，多個部門與機構中止運作。停擺影響涵蓋廣泛，包括行政、公共服務及民生相關單位，除少數必要人員仍須在未領薪的情況下工作外，大多數聯邦員工將面臨強制無薪假。

民主黨人堅持延長針對低收入戶的健保補貼措施，拒絕配合通過由共和黨主導的眾議院已核准的臨時資金法案。該法案原可暫時維持政府運作至11月下旬，爭取更多談判時間，但在參議院需達60票門檻才能送交川普簽署，而民主黨未給予足夠支持。

受影響的75萬名公務員將在政府重啟前處於停薪狀態。雖然軍方、邊境執法人員等「必要人力」仍需上班，但下周開始可能面臨領不到薪水的窘境。過去政府停擺期間，儘管後續通常會補發薪資，但過程仍對家庭與日常開銷造成衝擊。

共和黨方面則主張，應在健保與福利支出上進行預算刪減，以回應財政壓力。民主黨則反對在基本醫療保障上讓步，雙方歧見難解。這次停擺已是美國7年來首次，預計若無協議，將持續數日甚至數周，對民眾信心及行政效率皆構成挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％
快訊／珍古德博士辭世享壽91歲　研究所發文證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

萬人湧花蓮救災　李鴻源籲鏟子超人別去了「揭最大問題」

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區置產吃到大紅利

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

中秋連假水氣都被帶走　專家：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

北捷被踹婦新視角影片曝光！　她先撞2次才遭踹飛

每天都好累？營養師提醒「4類食物」少吃　血糖升降過快易疲憊

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

今起6天熱爆2區炸雨　中秋後「台灣東方海面」有熱帶擾動發展

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

國際熱門新聞

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

紐約20層大樓被劈開一道！煙囪全毀

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

美政府關門首日　參議院連2輪表決未破局

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

慕尼黑自殺爆炸1死　啤酒節暫關全城戒備

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

麥當勞震到全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

更多熱門

相關新聞

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

美國總統川普1日在社群平台表示，他即將於4周後與中國國家主席習近平會晤，並將「大豆」列為雙方重要討論議題之一。他指責中國為了談判策略暫停購買美國大豆，導致美國農民受損，並重申計劃動用美方對中關稅收入補助農民。

美4大指數收紅　台積電ADR漲逾3％

美4大指數收紅　台積電ADR漲逾3％

黃仁勳批對中鷹派不愛國　他一聽開轟

黃仁勳批對中鷹派不愛國　他一聽開轟

美國推「晶片製造五五分」　朱立倫開嗆

美國推「晶片製造五五分」　朱立倫開嗆

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

關鍵字：

美國聯邦政府公務員北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面